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亞馬遜全球首個跨境電商園 杭州開張

2019-04-11 06:15聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

亞馬遜全球開店「杭州跨境電商園」昨開園。 （澎湃新聞網）
亞馬遜全球開店「杭州跨境電商園」昨開園。 （澎湃新聞網）
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亞馬遜全球開店「杭州跨境電商園」10日投入使用，這是亞馬遜在全球範圍內的第一個跨境電商園區。

據澎湃新聞報導，「全球開店」是亞馬遜幫助中國大陸企業透過其平台發展跨境電商的一項業務。亞馬遜方面表示，電商園區選址杭州，是因為杭州的營商環境優異，兼具完整的跨境電商產業鏈和發達的傳統製造業，賣家有企業家精神，創業氛圍濃厚。

路透、美國廣播公司等媒體2月曾報導，一款在亞馬遜上銷售、產自浙江嘉興的羽絨服在美國成為爆款，其賣家就是亞馬遜「全球開店」的浙江商戶。

「杭州跨境電商園希望幫助更多杭州、浙江的賣家把產品賣到國外，成為爆款。」亞馬遜「全球開店」亞太區產品及市場負責人彭嘉屺表示。

亞馬遜杭州跨境電商園將向杭州及周邊地區賣家提供品牌運營、人才培訓、跨境物流等服務，引入歐洲增值稅諮詢、品牌註冊、賣家運營優化等第三方服務商，提供一站式跨境電商出口服務。

杭州是阿里巴巴集團總部，其旗下「速賣通」業務與亞馬遜「全球開店」重合。據浙江省商務廳2018年發布的資料，在浙江賣家使用的第三方跨境電商平台中列前三位的分別是速賣通、eBay、亞馬遜。

為何選擇在阿里巴巴總部所在地深耕本土業務，彭嘉屺表示：「我們不評價競爭對手。亞馬遜『全球開店』2012年進入中國市場，在全球具有流量、品牌信任度等優勢。」

報導指出，亞馬遜「杭州跨境電商園」的共建方為大陸首個跨境電商試驗區—杭州跨境電子商務綜合試驗區建設領導小組辦公室。杭州市副市長胡偉在開園儀式上表示，杭州跨境電商出口額占全市外貿出口總額的16%，已成為經濟轉型的新動能，一大批服裝、家居、戶外休閒品類企業通過跨境電商平台成長為行業大賣家，「期待與亞馬遜共同推動杭州企業布局跨境電商。」

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