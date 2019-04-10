債臺高築 大陸13家上市車廠總負債近3.9兆元

2019-04-10 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸去年汽車產銷量出現近28年來首次衰退，《證券日報》指出，截至4月7日已公布年報的13家上市車廠，負債合計已高達人民幣8,656.12億元（約新台幣3兆8,952億元），較前一年又增長11%，平均負債率來到66.15%。

資產負債率是衡量企業負債水平及風險程度的重要標誌，一般認為，資產負債率的適宜水準為40%～60%。

報導稱，具體來看，上汽集團、比亞迪和長城汽車的負債總額最高，分別為人民幣4,980億元、1,339億元和591億元，這

三家車廠資產負債率分別為64%、69%和53%；資產負債率最高三家則為一汽夏利、金杯客車和金龍汽車，分別為97%、85%和81%。

其中，上汽集團的負債總額就逼近人民幣5,000億元。證券日報指出，上汽集團於2010年負債首次突破人民幣千億元，達到1,470.94億元後，就一路飆高，這應與上汽集團近年來大規模擴張有關。儘管目前總體來看，上汽集團的償債能力風險不高，但仍需謹防財務風險。

2018年一汽夏利負債總額為人民幣43.94億元，儘管透過轉賣一汽豐田15%股權獲得大規模現金流，實現淨利潤3,731萬元。但97%的資產負債率仍遠高於行業平均水準，也創下公司歷年負債率的次高。

證券日報引述會計師說法指出，資產負債率高低並沒有硬性指標，尤其整車製造業屬資金密集型行業，資產負債率是否合理，應看企業的生產經營規模和國際化程度等各種綜合因素。但如果持續超過80%甚至更高，仍顯示企業的經營面臨較大風險，因為這代表公司幾乎沒有自己的資產，大部分資產都是靠債務形成的。

此外，證券日報表示，大陸各家車廠不斷舉債，似乎並未因此相應提高去年的盈利狀況。例如上汽集團2018年負債總額增長10.33%，淨利潤僅微增4.65%；比亞迪、金龍汽車負債額增長13.32%和5.35%，淨利潤卻分別大幅下滑31.63%和66.82%。