小米雷軍年薪98億 超過員工總薪酬一半

2019-04-10 11:42 世界日報 綜合報導



小米集團公布股東周年大會通告顯示，小米集團最高薪前五名員工年薪大增51倍，其中，最高年薪人民幣98.18億元（約14億6899萬美元）的員工就是小米董事長雷軍。令人眼紅的是，雷軍薪酬超過小米全公司員工薪酬一半。

小米集團上市以來首份財報顯示，2018年小米營收人民幣1749億元，年增52.6%，淨利人民幣86億元，年增59.5%。表現優於預期。

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小米集團公布上市後首份股東周年大會通告顯示，小米最高一位雇員年薪至少達人民幣98.18億元。這位人民幣「百億年薪員工」，小米發言人證實，正是董事長雷軍。

包括雷軍在內的集團前五名最高薪員工，年薪合計共高達人民幣102億元，較上一年薪資激增51倍。

雷軍薪酬超過小米全公司員工薪酬一半，小米集團公關部回應，主要是上市前董事會給予的2%股權的獎勵，並強調這是業內慣例，比率在同業內不算高，且這部分股權獎勵並未變現。

去年雷軍獲發一批小米B股作薪酬，約人民幣98億元，帶動雇員福利開支激增3.23倍至人民幣171.15億元。雷軍除了獲發小米股權激勵，小米旗下小米金融去年6月也向雷軍授出人民幣4207萬股購股權，認購價為人民幣3.83元，相當於小米金融已發行股份42.07%。

儘管小米集團上市後身價不凡，今年雷軍在上市後股東周年大會，再次撰寫《董事會主席的公開信》，重申小米承諾「綜合淨利率永遠不超過5%」，強調將一路走來，始終如一。

去年5月小米舉行八周年發布會上，雷軍強調，小米堅守「製造利潤不超過5%的合理利潤」時，就像微笑曲線兩端，小米左邊做產品，右邊做電商和新零售，還有一塊是做互聯網服務。

雷軍指出，小米的利潤大部分都來自於互聯網服務，這樣使小米有底氣也有勇氣承諾今生今世，硬體的利潤不超過5%。小米9日收盤價港幣11.72元，跌0.34%。