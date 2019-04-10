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格力電器賣股權 傳富士康接手

2019-04-10 11:43世界日報 綜合報導

逼宮鐵娘子董明珠 傳富士康接盤格力電器
逼宮鐵娘子董明珠 傳富士康接盤格力電器
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格力集團將公開出售格力電器15%股權，估計金額約人民幣400億元（約59億8488萬美元），但格力未說明接手企業。9日傳出鴻海富士康可能接手格力股權，不過，富士康表示不予置評。

中證報報導，格力電器控股權從1991年成立以來一直屬於珠海市國資委旗下格力集團。格力電器日前公告，控股股東格力集團擬透過公開徵集受讓方的方式協定轉讓格力集團持有的格力電器總股本15%的股票。本次轉讓完成後，公司控股股東和實際控制人將換手。

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格力電器最大股東是格力集團持股18.2%，第二大股東是格力經銷商組成的河北京海擔保公司，董事長董明珠持股0.74%位居第十大股東。

想搶下格力電器的，在此之前多數分析人士認為，格力電器董事長董明珠及代表格力經銷商體系的河北京海擔保組成的一致行動人將是格力電器未來最大的股東，上周也一度傳出阿里巴巴有意接手，但隨即遭阿里巴巴否認。

不過，中證報引述珠海國資委人士透露，近來富士康科技集團在珠海進行大規模投資，有可能成為潛在的接盤方。

格力電器9日復牌後，股價一舉攻上漲停板人民幣51.93元，上漲10%。

21世紀經濟報導指出，15％的股權要如何安排？一位業內資深人士分析的一種可能是：員工激勵基金接手5%，格力電器經銷商（河北京海）接手5%，富士康接手5%。

事實上，這兩年，富士康和珠海結下了不解之緣。2018年底，就有消息稱富士康將和珠海政府組建合資公司設立一家約人民幣600億元的晶片廠。

直到今年4月初，珠海建設用地供應計畫中，富士康建廠的廠址浮出水面，基本確定了半導體廠的事實。

證券日報報導，富士康若接手格力電器股份，市場並不意外，因為格力電器已與富士康早有合作。

董明珠曾表示，智能裝備將成長為格力的第二大支柱產業，而模具是格力新的主要方向。

格力旗下的精密模具等公司已與富士康在定製加工等業務進行合作。同時，格力的模具和智慧裝備已經進入了汽車、食品、醫療等眾多領域。而目前格力在汽車、手機等領域的合作夥伴還在拓展之中。

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