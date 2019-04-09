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漢鼎燃爆原因找到了…調查指向加工隱患、管理不到位

2019-04-09 23:35聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

昆山台資企業漢鼎精密3月31日燃爆意外至今10天，江蘇省安全生產委員會辦公室9日發布調查結果，直指漢鼎加工隱患、現場管理不到位。

事故調查結果指出，初步分析，事故直接原因是企業在鎂合金鑄件機加工過程中，使用了含水較高的乳化切削液，收集的鎂合金碎屑廢物未進行有效的除水作業，鎂與水發生放熱反應，釋放氫氣，又因鎂合金碎屑堆垛過於集中，散熱不良，使得反應加劇，瞬間引發集裝箱內氫氣發生爆燃，爆燃的衝擊波夾帶著燃燒的鎂合金碎屑衝破集裝箱對面機加工車間的捲簾門，導致機加工車間內捲簾門附近的員工傷亡。

這起燃爆意外，造成7人死亡、5人受傷。調查結果指出，事故暴露出昆山漢鼎精密金屬有限公司對鎂合金碎屑廢物的危險性辨識和風險評估不到位，事故隱患排查治理不到位，廢物暫存倉庫設置不合理以及現場管理不到位等問題。

並強調，這起事故發生，對社會影響惡劣，教訓十分深刻。

為深刻吸取教訓，嚴防類似事故再次發生，今後對生產製造企業提出三大要求：

一、舉一反三深入排查，全面摸排同類型風險隱患。

要求各地開展安全生產大排查大整治專項工作的必要性、緊迫性，認真吸取昆山漢鼎精密金屬爆燃事故的慘痛教訓，組織對本地區、本行業領域重大安全風險進行系統的排查和研判，特別是對容易發生群死群傷的重點領域、重點環節和非生產過程中易燃易爆部位，要在安全生產大排查大整治專項工作的基礎上，再進行深入細緻的排查，不斷完善安全風險和重大隱患的排查清單，確保各類風險隱患情況清、底數明。

二、強化風險辨識管控，著力防範化解重大安全風險。

各地要提高對開展安全風險評估重要性的認識，進一步健全安全風險聯防聯控機制，多方面督促企業全面加強安全風險辨識、評估和管控工作，準確識別和掌握生產過程以及非生產過程等各個環節中存在的各種危險有害因素，準確評估危險程度和風險等級，制定完善風險防控措施。

並要求各地要通過開展安全風險辨識評估工作，全面掌握本地區重點行業領域企業的風險情況，對存在重大安全風險的重點行業、重點區域、重點企業，要在治本上下功夫，提高安全生產標準,倒逼產業轉型升級，以提質升級來防範化解安全生產重大風險。

三、加大執法檢查力度，嚴肅查處安全生產違法違規行為。

各地要針對當前安全生產嚴峻形勢和複雜特點，進一步加大執法處罰力度，督促企業全面落實安全生產主體責任，深入開展安全生產大排查大整治工作。

對安全生產大排查大整治工作開展不力或問題較多的企業，要強化信用約束，通過公開曝光、納入失信聯合懲戒「黑名單」方式，給予嚴懲。

對存在重大安全隱患和非法違法行為的，一律停產整改；凡是經停產整頓到期仍達不到要求的，一律取締關閉。對存在重大安全風險、不具備安全生產條件的，一律儘快關閉，依法吊銷企業相關證照，並向社會公告。

各地要加強對大排查大整治專項工作的監督考核，對因自查檢查走形式、安全隱患整治不徹底、執法查處不嚴格而導致發生事故的，堅決倒排責任，嚴格依法依規依紀追究有關責任人的責任。

江蘇省安全生產委員會辦公室9日發布調查結果，直指漢鼎加工隱患、現場管理不到位。
江蘇省安全生產委員會辦公室9日發布調查結果，直指漢鼎加工隱患、現場管理不到位。
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