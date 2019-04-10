玄武岩纖維產業基地 落腳四川德陽

2019-04-10 04:21 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／台北－德陽報導



玄武岩纖維是大陸重點發展的四大高技術纖維之一。圖為玄武岩纖維生產車間。 圖／本報四川德陽傳真 分享 facebook 近日，連續玄武岩纖維單元池窯生產技術成果發布會，在四川省德陽市羅江區舉行；四川省玄武岩纖維產業化基地建設專案也於當天簽約，標誌著四川省玄武岩纖維產業化基地正式落戶德陽羅江。

玄武岩纖維是一種新型綠色環保新材料，是大陸重點發展的四大高技術纖維之一。玄武岩纖維是玄武岩石料在1450℃－1500℃熔融後，通過鉑銠合金拉絲漏板高速拉製而成的連續纖維，具有高強度、高模量、耐高低溫、耐腐蝕等優異性能。

玄武岩纖維既能像棉線一樣彎曲、編織，也能比鋼筋還硬，可以運用於飛機、輪船、高鐵等眾多軍民融合領域，也可以用於汽車製造、門窗、橋梁，甚至用於做衣服和瓜果、蔬菜工廠化無土栽培等。

目前，玄武岩纖維在全世界範圍內有生產成本高、效率低、品質不穩定等共性難題。四川省玻纖集團（四川玻纖）聯合四川大學、西南科技大學組建核心研發團隊，攻克了連續玄武岩纖維生產過程中的多項關鍵技術瓶頸，於2017年著手建設連續玄武岩纖維池窯拉絲中試專案，於去年8月9日點火。

據了解，四川省玄武岩纖維產業化基地將依託四川玻纖玄武岩纖維、池窯拉絲現有產業基礎，發展玄武岩上下游產業項目。專案計畫總投資35億元人民幣，占地面積一千畝，將於今年六月開工建設，分三期實施，2023年12月底前全部建成。項目建成投產後，將形成玄武岩和纖維研發、生產、應用完整產業鏈，搶占玄武岩應用市場的制高點，促進德陽建成大陸具有影響力的玄武岩產業化基地。