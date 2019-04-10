廣州打造軌道交通 拚千億產業

2019-04-10 04:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2019中國（廣州）城市軌道產業創新發展大會4月9日在廣州市舉行，廣州市發改委發布了該市《軌道交通產業發展三年行動計畫（2019-2021年）》（簡稱行動計畫）。行動計畫提出，至2021年，廣州軌道交通產業規模預計達到1200億元（人民幣，下同）。

中新社報導，行動計畫從提升產品和服務供給質量、培育壯大企業主體、推動產業集聚發展等方面提出了具體措施。包括打造現代化綜合交通樞紐示範工程；探索研製新制式軌道交通線路。

根據該行動計畫，廣州規畫將實現鐵路主體工程、交通樞紐一體化工程同步立項、同步設計、同步施工、一體化運營；探索實施鐵路樞紐上蓋和周邊TOD地塊「成片提供、分期供應」，提高片區產業聯動開發水平，打造樞紐+社區+產業新型城市發展布局。

廣州地鐵集團董事長丁建隆表示，粵港澳大灣區九市中，城際軌道交通和城市軌道交通已開通運營總里程達1164公里，規畫總里程近6千公里。新時代灣區軌道交通，將從灣區城際、區（市）域、地鐵網絡協同運輸起步，向跨層級互聯互通、跨城市一體化網絡融合邁進，在灣區打造結構合理、換乘高效、共建共享的世界級軌道交通網絡，並打破壁壘，形成「一張網、一張票、一串城」的格局，實現灣區城際軌道交通「公交化」。

丁建隆表示，目前，廣州正引領構建大灣區軌道交通三大體系：區域軌道交通網絡體系、軌道交通互聯互通技術體系、區域軌道交通管理體系。今年底廣州將建立「智慧地鐵示範站」，以數據驅動實現智能化的服務、網絡化的協同、個性化的定製、服務化的延伸。

2025年，10條地鐵新線達到智慧地鐵第三等級，並啟動已開通線路的智慧地鐵升級；到2035年，廣州地鐵全線網將逐步提升為「智能感知、智能聯動」的智慧地鐵最高級別。