中國集成電路 去年銷售破6千億

2019-04-10 04:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



2018年中國集成電路產業銷售額6532億元人民幣，產業鏈各環節齊頭並進，產業結構趨於優化。

新華社報導，在8日深圳舉行的2019年全國電子信息行業工作座談會上，工業和信息化部電子信息司集成電路處處長任愛光介紹了中國集成電路產業發展的最新情況。

任愛光表示，從集成電路設計業、製造業、封測業三類產業結構來看，2018年，中國集成電路設計業銷售收入2519億元，所占比重從2012年的35%增加到38%八；製造業銷售收入1818億元，所占比重從23%增加到28%；封測業銷售收入2193億元，所占比重從2012年的42%降低到34%，結構更加趨於優化。

與此同時，中國集成電路產業規模複合增長率是全球的近三倍。2018年，全球半導體市場規模4779億美元，2012年到2018年的複合增長率為7.3%；2018年，中國集成電路產業銷售額6532億元，2012年到2018年的複合增長率20.3%。

任愛光說，目前，中國集成電路設計業產業規模不斷壯大，先進設計水平達到7奈米，但仍以中低端產品為主；集成電路製造業，存儲器工藝實現突破，14奈米邏輯工藝即將量產，但與國外仍有兩代差距；集成電路封裝測試業是與國際差距最小的環節，高端封裝業務占比約為30%，但產業集中度需進一步提高。