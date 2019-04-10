親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

陸電博會揭幕 聚焦智能化趨勢

2019-04-10 04:22聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第七屆中國電子信息博覽會九日在深圳開幕，將集中展示信息技術領域創新發展成果，展現...
第七屆中國電子信息博覽會九日在深圳開幕，將集中展示信息技術領域創新發展成果，展現最新的智能化發展趨勢。圖為海內外客商關注5G通訊業務。 中新社
分享
由中國工業和信息化部、深圳市人民政府主辦的第7屆中國電子信息博覽會九日在深圳會展中心開幕。博覽會圍繞「創新驅動發展、智慧賦能未來」主題，共有海內外1600餘家廠商參展，期間將舉辦一百多場行業研討活動，發布逾3000件新產品、新技術。

中新社報導，此次會展開設了數字家庭、智慧城市、新型顯示、人工智能、智能製造、車聯網、物聯網、集成電路等八大主題展區，以及25個專業展區，展示信息技術領域創新發展成果，展現最新的智能化發展趨勢。

中國工業和信息化部副部長王志軍致辭時指出，目前，中國在集成電路、新型顯示、5G、人工智能等領域的技術創新密集湧現，超高清視頻、虛擬現實、智能網聯汽車等領域發展步伐進一步加快。信息技術與實體經濟的融合日益深入，在推動智能製造、現代農業、現代服務業發展方面發揮了重要作用。

他強調，工業和信息化部將按照高質量發展要求，力推中國電子信息產業建設，鼓勵企業瞄準具有重要引領作用的核心技術領域，強化關鍵環節，完善產業鏈條，打造產業生態，全力提升產業發展水平。

廣東省副省長覃偉中表示，廣東省政府先後制訂系列政策和措施，推動雲計算、大數據等新一代信息技術產業加快發展。以深圳、東莞為核心，在珠江東岸打造具有全球影響力和競爭力的世界級電子信息產業集群。

近年來，廣東省製造業信息化步伐明顯加快，電子信息產業發展取得顯著成效，主要電子信息產品的比重和信息消費規模均位列全國首位。

他說，廣東將繼續深入推進製造業高質量發展和「數字中國」戰略部署，加快構建粵港澳大灣區新一代信息基礎設施，使電子信息產業成為助力粵港澳大灣區建設的重要支撐。

據中國工業和信息化部統計，2018年中國電子信息行業實現平穩快速發展，全年規模以上電子信息製造業增加值同比增長13.1%，快於全部規模以上工業增速6.9個百分點。

深圳市長陳如桂表示，深圳是中國的創新高地，中國十分之一的人工智能企業在深圳落戶，越來越多的人工智能新技術在深圳得到應用。未來，深圳將充分發揮電博會的平台作用，與更多研究機構、高校進行合作，推動科技進步，讓城市更智能、讓生活更精彩。

電博會上，AI、5G、8K、OLED、汽車電子、機器人、智能家電等成為本屆電博會熱點。其中數字家庭展區聚集了中國家電六大巨頭企業：TCL、海信、海爾、長虹、創維、康佳，他們是中國數字家庭生態建設的主力。

深圳實體經濟高校
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

小米大方給 董座年薪450億

2019-04-10 00:00

虛擬貨幣挖礦 大陸列淘汰產業

2019-04-09 23:23

中國集成電路 去年銷售破6千億

2019-04-10 04:22

數字中國建設峰會 下月6日登場

2019-04-10 04:21

玄武岩纖維產業基地 落腳四川德陽

2019-04-10 04:21

廣州打造軌道交通 拚千億產業

2019-04-10 04:20

中鐵今年海外接單 拚4,646億

2019-04-10 00:00

陸股解碼／資金做多意願有限

2019-04-10 00:00

漢鼎燃爆原因找到了…調查指向加工隱患、管理不到位

2019-04-09 23:35

買100架波音737MAX訂單 中飛租賃喊卡

2019-04-09 23:20

大摩：人民幣看升至6.55

2019-04-09 23:20

陸四成車企 恐遭停產處罰

2019-04-09 23:18

陸玩具零售額 去年成長9%

2019-04-09 23:18

滙豐：刺激民間部門收效 中國今年GDP成長率將優於預期

2019-04-09 20:24

日本貨物搭「一帶一路」便車 首次經中歐班列至歐洲

2019-04-09 20:09

青壯世代寵愛無上限 中國毛孩經濟前景近兆

2019-04-09 17:56

大陸車企雙積分首年正式考核出爐 60%燃料消耗量達標

2019-04-09 17:31

小米去年賺人民幣134億 董事長雷軍年薪近百億

2019-04-09 16:08

大陸中飛租賃擱置百架波音737 MAX訂單 停止付款

2019-04-09 16:02

滬指低收5點 兩連跌

2019-04-09 15:55

全球百大快速消費品牌 康師傅排第12中國最有價值

2019-04-09 15:18

中國放寬落戶限制 二線城市受益最大

2019-04-09 12:56

大摩續看好人民幣 上調今明兩年目標

2019-04-09 11:23

華為傳破例售5G晶片 僅限蘋果

2019-04-09 11:11

格力電器部分股權擬轉讓 傳鴻海成潛在收購方

2019-04-09 10:42

逼宮鐵娘子董明珠 傳富士康接盤格力電器

2019-04-09 09:04

武漢健博會 打造健康產業城市

2019-04-09 01:53

海南人才住房REITs 深圳掛牌

2019-04-09 01:51

大陸 穩居消費電子王國

2019-04-09 01:51

花卉生產 大陸成全球第一

2019-04-09 01:51

北京物業投資 交易總額155億

2019-04-09 01:51

重慶果園港 造國際多式聯運中心

2019-04-09 01:51

陸推多項硬舉措 破解融資難題

2019-04-09 01:51

貿易分歧大 李克強訪歐 聯合聲明恐難產

2019-04-09 01:14

大陸去年手機產量 占全球90%

2019-04-09 00:33

港股站上3萬點 十個月新高

2019-04-09 00:30

陸股解碼／新經濟內需題材熱

2019-04-09 00:30

聯想變現 出清保險業持股

2019-04-09 00:30

阿里巴巴基金會支持聯合國婦女署兩大核心項目

2019-04-08 21:48
看更多

熱門文章

逼宮鐵娘子董明珠 傳富士康接盤格力電器

2019-04-09 09:04

美專家：貿易戰或改變中國國運

2019-04-09 09:58

張學友禁歌背後…老共30年心魔 一路錯殺不錯放

2019-04-09 11:00

倪匡：根本不相信一國兩制

2019-04-09 12:08

行車記錄器放家裡 竟拍到妻子與鎮長幹出這種事…

2019-04-09 15:47

「錢愈存愈薄」是真的！ 爺存款30年最終剩0元

2019-04-09 21:02

比特幣喪鐘？虛擬貨幣挖礦列為「淘汰類」產業

2019-04-09 16:32

華為傳破例售5G晶片 僅限蘋果

2019-04-09 11:11

男子趁醉意買下五張同號彩券 竟順利抱走2.2億獎金

2019-04-09 20:43

陳明通「禽獸論」 大陸台企聯表達憤慨與譴責

2019-04-09 18:14

大陸中飛租賃擱置百架波音737 MAX訂單 停止付款

2019-04-09 16:02

737 MAX停飛損失 中國東方航空率先向波音索賠

2019-04-10 00:56

日本貨物搭「一帶一路」便車 首次經中歐班列至歐洲

2019-04-09 20:09

北京故宮院長單霽翔退休 「秒就業」任寧波文博會顧問

2019-04-09 18:06

新髮型醜爆！男子情緒崩潰 強壓設計師剃頭洩憤

2019-04-09 16:11

小米去年賺人民幣134億 董事長雷軍年薪近百億

2019-04-09 16:08

戴紅領巾短裙捕魚 直播女主播遭拘留罰款

2019-04-09 11:24

網帖瘋傳… 25歲深圳宅女 在美參軍成「兵王」

2019-04-09 14:06

判了 香港占中9人被定罪

2019-04-09 13:00

影／中國華融真有錢 公司高管被妻子舉報養60名小三

2019-04-09 19:54

超級細菌攻入中國 最少18人確診

2019-04-09 18:34

港府官員建議高雄：你贏我贏把餅做大

2019-04-09 09:13

中共批評前國際刑警主席孟宏偉：不知止，終自毀

2019-04-09 17:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top