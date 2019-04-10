陸電博會揭幕 聚焦智能化趨勢

2019-04-10 04:22 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第七屆中國電子信息博覽會九日在深圳開幕，將集中展示信息技術領域創新發展成果，展現最新的智能化發展趨勢。圖為海內外客商關注5G通訊業務。 中新社 分享 facebook 由中國工業和信息化部、深圳市人民政府主辦的第7屆中國電子信息博覽會九日在深圳會展中心開幕。博覽會圍繞「創新驅動發展、智慧賦能未來」主題，共有海內外1600餘家廠商參展，期間將舉辦一百多場行業研討活動，發布逾3000件新產品、新技術。

中新社報導，此次會展開設了數字家庭、智慧城市、新型顯示、人工智能、智能製造、車聯網、物聯網、集成電路等八大主題展區，以及25個專業展區，展示信息技術領域創新發展成果，展現最新的智能化發展趨勢。

中國工業和信息化部副部長王志軍致辭時指出，目前，中國在集成電路、新型顯示、5G、人工智能等領域的技術創新密集湧現，超高清視頻、虛擬現實、智能網聯汽車等領域發展步伐進一步加快。信息技術與實體經濟的融合日益深入，在推動智能製造、現代農業、現代服務業發展方面發揮了重要作用。

他強調，工業和信息化部將按照高質量發展要求，力推中國電子信息產業建設，鼓勵企業瞄準具有重要引領作用的核心技術領域，強化關鍵環節，完善產業鏈條，打造產業生態，全力提升產業發展水平。

廣東省副省長覃偉中表示，廣東省政府先後制訂系列政策和措施，推動雲計算、大數據等新一代信息技術產業加快發展。以深圳、東莞為核心，在珠江東岸打造具有全球影響力和競爭力的世界級電子信息產業集群。

近年來，廣東省製造業信息化步伐明顯加快，電子信息產業發展取得顯著成效，主要電子信息產品的比重和信息消費規模均位列全國首位。

他說，廣東將繼續深入推進製造業高質量發展和「數字中國」戰略部署，加快構建粵港澳大灣區新一代信息基礎設施，使電子信息產業成為助力粵港澳大灣區建設的重要支撐。

據中國工業和信息化部統計，2018年中國電子信息行業實現平穩快速發展，全年規模以上電子信息製造業增加值同比增長13.1%，快於全部規模以上工業增速6.9個百分點。

深圳市長陳如桂表示，深圳是中國的創新高地，中國十分之一的人工智能企業在深圳落戶，越來越多的人工智能新技術在深圳得到應用。未來，深圳將充分發揮電博會的平台作用，與更多研究機構、高校進行合作，推動科技進步，讓城市更智能、讓生活更精彩。

電博會上，AI、5G、8K、OLED、汽車電子、機器人、智能家電等成為本屆電博會熱點。其中數字家庭展區聚集了中國家電六大巨頭企業：TCL、海信、海爾、長虹、創維、康佳，他們是中國數字家庭生態建設的主力。