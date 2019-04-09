日本貨物搭「一帶一路」便車 首次經中歐班列至歐洲

2019-04-09 20:09 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



據廈門自貿區微信公眾號9日發布的訊息，中歐（廈門）班列運營方—海投集團宣布，首次有來自日本橫濱的貨物，在廈門短暫停留後，將搭乘4月10日由廈門自貿片區海滄園區開出的中歐（廈門）班列，運往德國杜伊斯堡。

報導稱，此次將透過中歐（廈門）班列運送至歐洲的日本貨物包括：自行車、球桿、球包等，由日本橫濱出發，經海運五天抵達廈門港，隨後將經由中歐（廈門）班列駛往德國杜伊斯堡，全程預計22天。

廈門自貿區表示，目前，中歐（廈門）班列國際貨物過境業務已在越南、韓國、泰國、香港、 日本和台灣相繼開展，將在進一步豐富中歐（廈門）班列的國際海鐵聯運服務線路、擴大輻射範圍的同時，迅速提升廈門過境口岸影響力，吸引更多國家貨流、人流、商流，進一步優化廈門港整體營商環境。

報導指出，隨著日本貨物過境業務的開通，中歐（廈門）班列國際過境業務也日趨成熟，國際海鐵聯運優勢明顯，班列積極拓展日本、韓國、東南亞、香港和台灣等國家和地區的業務市場，大力構建國際物流運輸一體化體系，整合「一帶一路」資源，助力國際物流新通道建設，延伸「一帶一路」沿線國家線路服務。

廈門自貿區表示，「國際海鐵聯運」及「鐵海聯運」雙向對開模式的探索，「廈門+」城際間班列模式的推廣及現在重點突破的「國際貨物過境」業務模式，為中歐（廈門）班列不斷注入新活力。

報導稱，中歐（廈門）班列凸顯廈門作為全大陸唯一「海絲」（海上絲綢之路）與「陸絲」（陸上絲綢之路）無縫對接樞紐城市的獨特性優勢，將吸引更多海內外客商集聚廈門港，助力「一帶一路」沿線國家經貿往來，推動互惠互利，共建共贏。