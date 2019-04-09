大陸車企雙積分首年正式考核出爐 60%燃料消耗量達標
大陸乘用車企業雙積分去年4月上路，工信部今日發佈首份車企雙積分成績單，在112家本土車企、29家進口車企中，近60%車企的燃料消耗量達到正積分，其餘4成面臨暫停生產處罰。
考核發現，新能源汽車積分最高的是比亞迪，燃料消耗量積分最高的是上汽集團。
針對乘用車燃料消耗量與新能源雙積分辦法自2018年4月1日起施行，正式考核的首份成績單今年發布。
工信部指出，受調查的112家本土企業、29家進口車企，其中，以比亞迪為例，乘用車產量達到了23.52萬輛，平均燃料消耗積分為1208.933，新能源汽車積分為494.702。
成績顯示，新能源汽車積分最高的是比亞迪汽車，約為49.47萬分；平均燃料消耗量積分最高的是上海汽車集團，約為126.42萬分。總體來看，有接近60%的車企燃料消耗量能夠實現正積分。
據瞭解，燃料消耗量積分負積分未抵償企業，將會受到暫停高油耗產品申報、暫停高油耗產品生產等處罰，新能源汽車積分負積分未抵償企業，則會受到高油耗產品暫停生產等處罰。
而發展好的新能源車企可以通過出售積分賺錢，對新能源產品佈局較短缺的車企面臨的是花錢買積分以及燃油車停產等風險，積分為負且未抵償歸零的企業，將調整生產或進口計畫。
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