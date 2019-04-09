大陸車企雙積分首年正式考核出爐 60%燃料消耗量達標

2019-04-09 17:31 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸乘用車企業雙積分去年4月上路，工信部今日發佈首份車企雙積分成績單，在112家本土車企、29家進口車企中，近60%車企的燃料消耗量達到正積分，其餘4成面臨暫停生產處罰。

考核發現，新能源汽車積分最高的是比亞迪，燃料消耗量積分最高的是上汽集團。

針對乘用車燃料消耗量與新能源雙積分辦法自2018年4月1日起施行，正式考核的首份成績單今年發布。

工信部指出，受調查的112家本土企業、29家進口車企，其中，以比亞迪為例，乘用車產量達到了23.52萬輛，平均燃料消耗積分為1208.933，新能源汽車積分為494.702。

成績顯示，新能源汽車積分最高的是比亞迪汽車，約為49.47萬分；平均燃料消耗量積分最高的是上海汽車集團，約為126.42萬分。總體來看，有接近60%的車企燃料消耗量能夠實現正積分。

據瞭解，燃料消耗量積分負積分未抵償企業，將會受到暫停高油耗產品申報、暫停高油耗產品生產等處罰，新能源汽車積分負積分未抵償企業，則會受到高油耗產品暫停生產等處罰。