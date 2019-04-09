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小米去年賺人民幣134億 董事長雷軍年薪近百億

2019-04-09 16:08聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

小米集團去年港股上市，IPO鍍金後，小米集團最高薪前5名員工年薪升逾51倍，其中，最高年薪至少達人民幣98.18億元，而這位「百億年薪員工」被爆料，正是小米董事長雷軍。

據小米集團上市以來首份財報顯示，2018年小米總營收達人民幣1749億元，年增52.6%，淨利達人民幣86億元，增長59.5%。

小米集團8日公佈上市後首份股東周年大會通告。明報報導，通告顯示，小米最高一位元雇員年薪至少達人民幣98.18億元。至於這位「百億年薪員工」，小米發言人證實，正是董事長雷軍。

而包括雷軍在內的集團前5名最高薪員工，年薪合共高達人民幣102.18億元，較上一年薪資激增51倍。

令人眼紅的是，雷軍薪酬超過小米公司薪酬一半。對此，小米小米集團公關部回應，主要是上市前董事會給予的2%股權的獎勵，並強調這是業內慣例，比例在同業內看也不算高，且這部分股權獎勵並未變現。

去年雷軍獲發一批小米B股作薪酬，涉約人民幣98.27億元，帶動雇員福利開支激增3.23倍至人民幣171.15億元。

雷軍除了獲發小米股權激勵，小米旗下小米金融去年6月也向雷軍授出人民幣4207萬股購股權，認購價為人民幣3.8325元，相當於授出的小米金融已發行股份42.07%。

還記得去年2018年5月小米舉行8周年發佈會上，雷軍強調，小米堅守「製造利潤不超過5%的合理利潤」時，他表示，就像微笑曲線的兩端，小米左邊做產品，右邊做電商和新零售，還有一塊是做互聯網服務。雷軍指出，小米的利潤大部分都來自於互聯網服務，這樣使我們有底氣也有勇氣承諾今生今世，硬體的利潤不超過5%。

儘管小米集團上市後身價不凡，今年雷軍在上市後首份股東周年大會，再次撰寫《董事會主席的公開信》，重申了小米承諾「綜合淨利率永遠不超過5%」，強調將一路走來，始終如一。

小米去年賺人民幣134億，雷軍年薪近百億。取自AI財經社
小米去年賺人民幣134億，雷軍年薪近百億。取自AI財經社
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