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全球百大快速消費品牌 康師傅排第12中國最有價值

2019-04-09 15:18聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

全球百大快速消費品牌排名發布，可口可樂、百事和雀巢名列前三；大陸今年有7個品牌入選進榜，而最有價值是康師傅，拜去年方便麵市場再度雄起，中國最大的速食麵生產商康師傅排名全球第12位，位列中國第一。

這項排名是英國知名市調諮詢歐睿（Euromonitor）根據2017財年的全球零售銷售額，發布的全球百大快速消費品牌（The biggest fast-moving consumer goods (FMCG) brands in the world），並發佈《Top 100 Megabrands》白皮書。

觀察者網報導，進榜全球百大的中國快銷品牌，跟其他競爭的國際品牌最大的不同在於，中國品牌幾乎只在亞太，尤其以中國地區銷售為主，但因為銷售額夠大，所以在全球排名競爭中自然名列前茅。

這次進榜全球快速消費品牌百大榜的7個中國品牌有康師傅、蒙牛、伊利、金龍魚、加多寶、娃哈哈、雙匯等。

康師傅是今年中國最有價值的快消品牌，主要是方便麵市場再度雄起，康師傅的銷售額首次突破了人民幣600億，達人民幣606.86億元，而利潤大漲35.42%，營收上幾乎是3個統一。

目前在大陸方便麵市場，康師傅市占近一半，穩居第一。另外在茶飲上，康師傅也是第一，果汁上市場第二，飲用水上市場第四。

排在康師傅之後的是乳業雙雄蒙牛和伊利，蒙牛後來居上排在全球第16位，超過亞洲第一乳企伊利，伊利是排在第18位。

其餘入選的中國品牌還有排在第24位的糧油商金龍魚，第55位的加多寶，第65位的娃哈哈和76位的雙匯。

值得一提的是，這次入選中國品牌中，加多寶是最意外的一個。自從王老吉商標被收回後，加多寶營收一路下滑。

雖然收回商標後的王老吉在2018年銷售額已經超過了人民幣90億，反超加多寶，不過在此次排名中，王老吉並沒有入選，反而是加多寶入選，排名還在娃哈哈、雙匯之前。

全球百大快速消費品牌排名發布，可口可樂、百事和雀巢名列前三；大陸今年有7個品牌入...
全球百大快速消費品牌排名發布，可口可樂、百事和雀巢名列前三；大陸今年有7個品牌入選進榜，而最有價值是康師傅。取自觀察者網
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