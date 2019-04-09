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中國放寬落戶限制 二線城市受益最大

2019-04-09 12:56世界日報 綜合報導

中國戶籍制度出現重大轉變，國家發改委8日印發通知，今年內將全面取消人口100萬至300萬城市落戶限制；人口300萬至500萬人的「Ⅰ型大城市」則放寬落戶條件，其中包括全面取消「重點群體」的落戶限制。人口500萬以上的超大、特大城市要「大幅增加落戶規模」，確保社保繳納年限和居住年限分數占主要比率。也就是說目前除了500萬人以上的超大特大城市之外，其他城市的落戶將變得十分容易，其中又以二線城市受益最大。

第一財經日報報導，國家發改委8日印發「2019年新型城鎮化建設重點任務」通知，共分6大項和22細項，並強調「城鎮化是現代化的必由之路」，到2020年實現1億人在城鎮落戶是新型城鎮化重要目標。

Ⅰ型大城市落戶放寬 人口不逾300萬城市 全面取消落戶限制
Ⅰ型大城市落戶放寬 人口不逾300萬城市 全面取消落戶限制
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通知指出，要積極推動已在城鎮就業的農業轉移人口落戶，繼續加大戶籍制度改革力度，在之前城區常住人口100萬以下的中小城市和小城鎮已陸續取消落戶限制的基礎上，城區常住人口100萬到300萬的「Ⅱ型大城市」要全面取消落戶限制。

城區常住人口300萬到500萬的「Ⅰ型大城市」要全面放開放寬落戶條件，並全面取消重點群體落戶限制；超大特大城市要調整完善積分落戶政策，大幅增加落戶規模、精簡積分專案，確保社保繳納年限和居住年限分數占主要比率。

Ⅰ型大城市落戶放寬 人口不逾300萬城市 全面取消落戶限制
Ⅰ型大城市落戶放寬 人口不逾300萬城市 全面取消落戶限制
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根據2014年11月國務院發布的「關於調整城市規模畫分標準的通知」，城區常住人口500萬以上1000萬以下的城市為特大城市；城區常住人口1000萬以上的城市為超大城市。

住建部「2017年城市建設統計年鑑」數據，目前城區人口超過500萬的城市有13座，除了北上廣深四個超大城市，還有天津、重慶、武漢、成都、南京、鄭州、杭州、瀋陽、長沙為特大城市。

也就是未來除了這13個城市外，其他城市都將全面放開放寬落戶限制，過程中，有一大批二線城市受益最大，包括西安、蘇州、合肥、濟南、青島、大連、廈門、寧波、昆明、石家莊、南昌、福州等城市。

台協:有助企業攬才留才

中國放寬落戶限制，上海台協會長李政宏表示，以上海這樣的超大城市，以往外地人口落戶有積分的限制條件，如今推出調整積分落戶政策，對企業引進人才、留住人才是很大幫助。

李政宏指出，國家發改委公布這項文件就是要落實19大報告中新型城鎮化，包括加快京津冀協同發展、長江三角洲區域一體化發展、粵港澳大灣區建設等，利用中心城市影響力，去輻射到周邊城市，慢慢建立城市集群，把農村人口慢慢變成城市人口。

報導說，中原地產首席市場分析師張大偉分析，當前中國的戶籍人口城鎮化率與常住人口城鎮化率差了16個百分點，這其中絕大多數就是城市中落不了戶，尤其學歷在大專以下、在二線城市中落不了戶的占了相當大的部分，因此這些城市放開放寬落戶，有利於加速推進戶籍人口城鎮化，加速這些城市經濟社會發展。

廣東體改研究會副會長彭澎分析，從去年底以來，整體落戶的門檻有很大的放寬放鬆，除了超大城市外，大中城市都在放開放寬落戶限制，從原來主要是嚴格控制大城市規模，現在則是突出強調中心大城市帶動都市圈、城市群進而帶動區域經濟發展的作用。

上海國務院
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