逼宮鐵娘子董明珠 傳富士康接盤格力電器

2019-04-09 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



「鐵娘子」董明珠一手掌控的格力電器，因珠海市國資委出脫旗下持股而停牌，今（9）日就將復牌，格力電器控股權將花落誰家？爆出大黑馬是富士康。

中證報報導，想搶下格力電器的，在此之前多數分析人士認為，格力電器董事長董明珠及代表格力經銷商體系的京海擔保組成的一致行動人將是格力電器未來最大的股東。

不過，中證報引述珠海國資人士透露，近來富士康科技集團在珠海進行了大規模投資，有可能成為潛在的接盤方。

格力電器控股權從1991年成立以來一直屬於珠海市國資委旗下格力集團。不過，8日晚間公告，控股股東格力集團擬通過公開徵集受讓方的方式協定轉讓格力集團持有的格力電器總股本15%的股票。本次轉讓完成後，公司控股股東和實際控制人即將換手。

格力電器今日復牌，經營控股權是否變天、易主，將進一步水落石出。證券日報報導，富士康一旦接盤格力電器，市場並不意外，因為格力電器已與富士康早有合作。

董明珠曾表示，智能裝備將成長為格力的第二大支柱產業，而模具是格力新的主要方向。