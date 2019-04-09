陸推多項硬舉措 破解融資難題

2019-04-09 01:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



為探索實施民營企業股權融資支持工具、加快中小企業首發上市進度、細化小微企業貸款不良容忍度管理，大陸國務院日前印發「關於促進中小企業健康發展的指導意見」，其中關於中小企業融資難融資貴問題，提出多項實質性的硬舉措。

新華社報導，意見提出，進一步落實普惠金融定向降準政策。加大再貼現對小微企業支持力度，重點支持小微企業500萬元（人民幣，下同）及以下小額票據貼現。將支小再貸款政策適用範圍擴大到符合條件的中小銀行（含新型互聯網銀行）。將單戶授信1000萬元及以下小微企業貸款納入中期借貸便利合格擔保品範圍。

大陸國家金融與發展實驗室副主任曾剛表示，再貸款再貼現支持範圍擴大、強調普惠金融定向降準、擴大中期借貸便利合格擔保品範圍等，多種貨幣政策工具的運用將向金融機構提供優惠的長期資金，對小微企業實施精準滴灌。

意見提出，探索實施民營企業股權融資支持工具、加快中小企業首發上市進度，為主業突出、規範運作的中小企業上市提供便利等，旨在補齊直接融資渠道的短板。

近年來，中國大陸一直著力提高直接融資比例，但直接融資在融資體系中的占比仍然較低。專家認為，契合中小企業的風險特點和資金需求特點，資本市場的融資功能需要進一步發揮。要建立服務企業全生命周期的融資體系，切實發揮創業板、中小板、新三板等多層次資本市場的功能。

意見提出，研究放寬小微企業貸款享受風險資本優惠權重的單戶額度限制、鼓勵對小微業務推行內部資金轉移價格優惠措施、細化小微企業貸款不良容忍度管理，完善授信盡職免責規定等。

專家表示，小微金融服務的主要挑戰在於商業可持續性，放寬小微企業貸款享受風險資本優惠權重的單戶額度限制，有利於降低風險資本的占用，釋放商業銀行投放小微企業貸款的經濟資本，增強信貸投放的能力和積極性。