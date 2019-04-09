武漢健博會 打造健康產業城市

2019-04-09 01:53 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



世界大健康博覽會8日在武漢國際博覽中心舉行。圖為博覽會上的機器人端上營養餐，吸引參觀者。 中新社 分享 facebook 由武漢市政府主辦的世界大健康博覽會（以下簡稱「健博會」）8日在武漢國際博覽中心舉行。會上透露，武漢目前正致力於將大健康產業打造成為新的支柱產業，構建世界級萬億大健康產業集群。

中新社報導，武漢市長周先旺認為，武漢在大健康領域產業基礎、科教實力、人才儲備、區位特色等優勢明顯，大健康產業是武漢未來戰略性新興產業布局重點之一。

「健博會」舉辦期間，由泰康保險集團發起，多家知名企業聯合成立的200億元大健康產業基金將助力武漢大健康產業發展。

據介紹，2018年，武漢大健康產業總收入已突破2000億元（人民幣，下同），增長率連續3年超過15%，已形成以東湖新技術開發區為核心區，江夏區、漢陽區、礄口區等為擴展區，其他各區為特色區多層次的產業集聚發展格局。

目前，武漢已集聚人福醫藥、九州通、國藥控股、國藥器械4家年收入過百億元的龍頭企業；引進了輝瑞、費森尤斯卡比等8家世界500強企業。人才方面，武漢高校和科研院所眾多，每年培養生物相關人才超過5萬名，擁有大健康領域院士27名，並建成中國大陸首個P4實驗室。

根據「武漢市大健康產業發展規劃（2019-2035年）（送審稿）」，武漢市將建設一批特色鮮明、定位清晰、配套完備、綠色生態的高端產業園，構建全方位、全周期的大健康產業鏈條，打造該市第五個國家級產業基地，謀劃世界級萬億大健康產業集群。