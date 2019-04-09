北京物業投資 交易總額155億

2019-04-09 01:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



今年一季度，北京物業投資市場交易活躍。國際商業地產服務和投資公司世邦魏理仕（CBRE）8日發布的「2019年一季度北京房地產市場回顧及展望」稱，2019年第一季度，北京物業投資市場共錄得8筆大宗交易，交易總額達155億元（人民幣，下同），同比上升69%。

中新社報導，報告稱，一季度，海外投資者依然保持活躍態勢並帶來兩筆交易。一是瑞士合眾集團以56.5億元代價從鼎固控股手中收購中關村鼎好電子商城；二是新加坡豐樹集團以30.4億元代價從工銀國際收購位於豐台商務園的聚傑金融大廈B座。

值得注意的是，一季度，北京物業投資市場上，自用型買家也十分活躍，共完成3筆交易占成交總額23.5%。

從物業類型看，一季度北京寫字樓交易的主導優勢更趨突出，一季度貢獻了7筆交易，占成交總額的89.6%，其中4筆位於豐台區，均為新近或即將交付項目且均為資產交易。

報告稱，整體來看，一季度北京物業投資總額和平均單筆交易金額均高於去年同期，不同類型的買家展現出對市場前景的期待，預計今年交易量會繼續保持活躍。

世邦魏理仕華北區投資及資本市場部執行董事紀剛指出，北京核心商務區寫字樓供應趨緊，推動寫字樓用戶去中心化，並帶動非核心區域商務氛圍的成熟。加上近期非核心區域多個可售優質資產進入買賣市場，釋放大量物業投資需求，預計未來將會繼續成為驅動北京市場投資交易的主引擎之一。

此外，一季度北京的物流倉儲市場仍然保持高活躍度。當日發布的報告指出，2019年第一季度，倉儲物流設施的淨吸納量達到9.75萬平方公尺，創三年來新高。除電商和第三方物流需求依然強勁以外，汽車零部件、製造業和零售業的租戶也表現出活躍的擴租需求，多筆交易面積在1萬平方公尺以上。