搭建國際供應鏈服務平台 京東與中遠海運成立合資公司

2019-04-08 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



京東集團旗下的京東物流集團，8日和中遠海運集團旗下的東方海外物流、中遠海運物流宣布成立合資公司，兩大集團將進一步加強戰略合作，全力打造線上線下綜合國際供應鏈服務平台，除了服務全球客戶，也協助中國大陸物流業進一步轉型升級。

京東物流CEO王振輝表示，合資公司的成立將有效提升為客戶提供全球「端到端」綜合服務的能力，更快更好實現「全球買、全球賣」，京東物流的目標是搭建全球「雙48小時」通路，為全球客戶提供高品質、高性價比的全面的供應鏈解決方案，在提升大陸綜合物流發展水平、助力大陸經濟更好融入世界經濟的同時，讓世界都能感受「中國速度」，更好激發全球貿易新活力。

中遠海運集團指出，中遠海運集團遍布全球的航線和服務據點，並擁有一支非常專業的供應鏈服務團隊，兩個集團的合作將充分發揮雙方的資源和優勢，打造從線上到線下的全球綜合服務平台，共同的目標就是圍繞從制造商到終端客戶的全過程中的各種需求，打造整個產業數據平台，提高效率，提升客戶體驗，提供全方位、一體化的綜合服務。