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阿里巴巴基金會支持聯合國婦女署兩大核心項目

2019-04-08 21:48聯合報 記者林宸誼╱即時報導

阿里巴巴集團在官網引述聯合國婦女署發文表示，聯合國婦女署的兩大主要倡議「讓每一位女性都有價值」（Making Every Woman and Girl Count）和「向女性購買」（Buy from Women）都得到了來自阿里巴巴公益基金會的支持，將有助開展這個兩個核心項目，推動兩性平等。

阿里巴巴集團董事局主席馬雲早於2015年已出席了由聯合國婦女署舉辦的活動，並在會議上倡議兩性平等，提出由阿里巴巴公益基金會5年捐款500萬美元，支持聯合國的兩性項目，其中就包括上述兩個由婦女署的項目。

阿里巴巴集團合夥人、阿里巴巴公益基金會理事長孫利軍表示，支持全世界的性別平等是阿里巴巴公益基金會的重點之一，技術不僅可以幫助不同年齡及性別的企業家抓住新的經濟機遇，也可以通過支持獲取性別數據並予以分析等，來更好理解全世界兩性現狀。我們與聯合國婦女署的合作有助於確保數字時代的進步可以惠及所有人。

「讓每一位女性都有價值」（Making Every Woman and Girl Count）是聯合國婦女署在2016年9月推出的一項計劃，旨在於全球推動性別統計，男女性別統計數字是製定性別平等政策中不可或缺的工具，然而在聯合國可持續發展項目中，80%有關性別平等的目標都缺乏兩性數據支持。 「讓每一位女性都有價值」（Making Every Woman and Girl Count）計劃將促進獲取性別平等和婦女權益的準確信息，為政策和決策提供有效依據。

「向女性購買」（Buy from Women）透過創新方式建立女性農民與市場的連接，幫助被邊緣化農民獲取符合當地氣候環境的農業信息及服務，並將她們與接入當地及全球的供應鏈，融入更大市場，並開拓新的商業潛力。在阿里巴巴公益基金會的支持下，「向女性購買」（Buy from Women）平台將幫助利比里亞及剛果的女性農民，跟蹤她們的產量、倉儲等信息，並協助她們打開新市場，提高產量和收入。

聯合國副秘書長兼聯合國婦女署執行主任恩格庫卡 (Phumzile Mlambo-Ngcuka) 指出：「創新科技可以賦能女性農民，協助她們更有效地取得與當地農業相關的信息；同時我們也可以更充分了解和跟蹤女性面臨的緊迫挑戰，這對於實現聯合國可持續發展目標非常重要。」

阿里巴巴集團本身亦致力支持女性發展，不論是平台上的創業者數目，還是在淘寶上積極推進「內容化」的主播們，都由女性平分天下。

根據阿里巴巴研究院綜合阿里經濟體平台的大數據分析所發布的「女性創業社會責任大數據」顯示，在阿里巴巴平台上，女性創業者佔比達到49.25%；女性創業者主力年齡段為23歲到33歲，佔全部女性創業人數的54.53%。年齡55歲以上的女性創業者也多達138萬人。女性創業者在出海全球市場方面，比男性更積極，走得更前，全球速賣通AliExpress平台上女性創業者比例為53.67%。

至於從淘寶的數據可以發現，大量女性都有創業基因，成立16年來，淘寶上女性創業者的佔比穩定在50%左右；而在近3年的新加入淘寶創業的人士之中，女性創業者也佔50%，單看每年新增的淘寶女性買家，有四分之一不到26歲，52%介乎26至35歲之間，她們具有創造力，更注重用戶體驗、情感思維和溝通互動。這種比男士更懂得交流溝通的特質，加上淘寶的「內容化」及「社區化」突點，造就更多女主播的誕生及更多成功的故事出現。

在以科技協助農民方面，阿里巴巴集團具有豐富的經驗，馬雲在今年1月阿里巴巴脫貧大會中曾提到：「阿里希望通過技術，做好農產品和市場的連接，改變農村地區領導者對農業、對生產方式的看法。我們不只是幫助農民增收，而是幫助他們改變增收的方式。」

馬雲鼓勵大陸農村去做農業技術的提升、農業產品的提升、農業服務的提升、農產品加工的提升，用新的技術重新塑造傳統的生產方式、生活方式和思維方式，用技術改變農村。

聯合國婦女署的兩大主要倡議「讓每一位女性都有價值」和「向女性購買」都得到來自阿里...
聯合國婦女署的兩大主要倡議「讓每一位女性都有價值」和「向女性購買」都得到來自阿里巴巴公益基金會的支持。圖/ 阿里巴巴提供
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