不懼快時尚 台設計師要與電商、社交軟體共舞

2019-04-08 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



講求效率的快時尚品牌，近年似乎增長乏力，挺過快時尚衝擊的台灣設計師正積極擁抱電商，透過臉書、微信等社交軟體工具，增加與粉絲的黏性和互動。

台灣設計師竇騰璜指出，曾有消費者反應，快時尚品牌的衣服質量並不如訂製耐穿，因此快時尚非但沒有消滅設計師，反而給獨立品牌很大空間。

由於網購的普及，也讓台灣設計師把關注點移到線上，竇騰璜舉例，以往傳統時裝銷售模式，透過廣告傳達品牌概念，無法掌握消費者是否真正接收到，再加上由買手店售出服裝，設計師無法真正了解消費者需求；現在透過臉書、IG、微信，精準把品牌概念傳達給粉絲，也可以透過大數據分析，了解消費者喜好。

起源於歐洲的買手店，多以店鋪的形式存在，店主相當是一名對市場潮流風向把控精準的買手和意見領袖，將不同設計師創作的時裝、飾品等作品聚集在一個店鋪內，而逛買手店則是歐美佔社會主體的中產階級的主流購物方式。

設計師周裕穎則觀察到，即使喜歡獨立品牌的95後（1995年以後出生）消費者，已習慣透過手機或網站上下單，甚至還會做網路比價，這些習慣網購的客戶，對社群推薦十分依賴，尤其大陸近期流行的「網紅帶貨」模式，發展相當迅速。