花卉生產 大陸成全球第一

2019-04-09 01:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



4月29日，北京世園會即將開幕。日前從中國花卉協會透露，中國大陸已成為世界最大的花卉生產基地、重要的花卉消費國和花卉進出口貿易國。

據工人日報報導，根據國際園藝生產者協會提供的數據（在所選定國家和地區範圍內）表明，2017年花卉種植面積為65萬公頃。從種植面積看，排名前10位的依次是印度、中國大陸、美國、墨西哥、巴西、義大利、泰國、日本、南非和厄瓜多爾。

2017年世界花卉產值達到401.04億美元。排名前10位的依次為：中國大陸、美國、荷蘭、巴西、英國、哥倫比亞、義大利、德國、法國和厄瓜多爾。2015至2016年，花卉人均消費量較大的國家分別有：瑞士、丹麥、德國、美國、澳洲、英國、比利時、日本、義大利、法國和西班牙等。

花卉企業共計30萬家，主要是中國大陸、美國、義大利、韓國和巴西等。花卉貿易種類主要包括：鮮切花、鮮切枝（葉）、盆花、種球等。

花卉種球的種植主要涉及8個國家，其中，荷蘭種球的種植面積為2.14萬公頃，位居第一，其次是中國大陸、美國、法國等。苗木的種植主要涉及24個國家和地區。其中，中國大陸的苗木種植面積為80.06萬公頃，位居第一，其次是美國、義大利、西班牙、德國、加拿大、荷蘭等。