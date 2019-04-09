大陸 穩居消費電子王國

2019-04-09 01:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸工業和信息化部官員8日表示，中國大陸是全球最大的消費電子產品生產國、出口國和消費國，2018年，中國大陸的手機、計算機（電腦）和彩電產量占到全球總產量的90%、90%和70%以上，均穩居全球首位。

中新社報導，在8日深圳舉行的「2019年全國電子信息行業工作座談會」上，工信部電子信息司消費電子處處長曲曉傑透露了上述信息。曲曉傑表示，中國大陸擁有全球最豐富的消費電子產品門類，產業配套、技術應用和產業服務能力全球領先。據統計，2018年，中國大陸生產手機18億部，生產計算機（電腦）3億台，生產彩電2億台。

中國大陸還是全球最大的消費電子產品消費國。2018年，中國大陸市場的智能手機、台式計算機（桌上型電腦）、彩電出貨量分別占到全球的27.8%、20%、20%。

從出口看，2018年，手機、計算機（電腦）、彩電、音響等主要消費電子產品出口額2947億美元，占中國大陸外貿出口總額的近12%。

中國電子信息產業發展研究院院長盧山在座談會上表示，目前全球消費電子產品需求疲軟，他認為，以電紙書、智能音響為代表的新興電子產品，5G手機、摺叠螢幕手機等高端產品，VR遊戲、北斗定位等融合產品，有望成為新興消費動能，為電子信息製造業創造新的市場潛力。