上海時裝周台廠接單逾億 新紡、宏遠等30家參與

2019-04-08 21:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



為期11天的2019秋冬上海時裝周8日落幕，台灣有30家服飾品牌參與活動，紡拓會估計接單金額約400萬美元（約新台幣1.2億元），年增15%。

紡拓會時尚行銷處服飾展覽科科長劉孔倫表示，由於4月上海時裝周為2019/2020秋冬季產品發表接單，所以多家品牌各自在設計發想上，採用來自台灣紡織中上游業者產品，例如新光紡織、宏遠機能布料，台化、佳和的機能紗，及明基材料等材料為主。

上海時裝周創辦於2003年，每年分別舉辦秋冬、春夏兩個場次，根據上海時裝周與中國銀聯旗下大數據金融科技公司銀聯智策調查，時裝周期間五大會場七個商貿平台的時尚產業消費金額，從2015年的人民幣2,000萬元，成長到2018年的人民幣9,000 萬元。

台灣紡合實業總經理胡詠欽表示，連續參加上海時裝周已有五年，每年有人民幣100多萬元的訂單，大陸越來越重視低碳環保，也成為最上游原料供應商打入大陸市場的機會。台灣紡合實業以最低碳水指數紡織品受上海世博會肯定，並為多家台企、陸企提供紡織原料。

台灣設計師竇騰璜表示，台灣紡織廠商研發能力很強，且向來機能性高、色彩鮮艷，適應極地氣候，這次有幾件秋冬時裝作品，有採用宏遠的布料，有的作品加入石墨烯、也有的作品加入保暖效果比羊毛高三倍的聚酯纖維。

竇騰璜指出，上海時裝周的燈光、攝影、模特、媒體等硬體及周邊相關產業連結相當完整，對品牌經營者來說，能提高品牌附加價值，是直接最大經濟效益；對訂貨批發商也能增加品牌曝光度，DOUCHANGLEE 已成功由代理商於溫哥華展開品牌旗艦店。

另一位台灣設計師周裕穎有幾件作品則是採用新光紡織、明基材料等提供的原料，尤其防水透氣透濕薄膜，覆蓋在羊毛或棉料作品上，兼具防水和透氣效果，而且是全世界唯一專利，是可以自然分解。

已為台北故宮、桃園機場捷運等企業設計制服的周裕穎認為，透過參加上海時裝周，可接觸到各種不同品牌或行業，做聯名、跨界合作，因此參加時裝周的經濟效益，是設定接單為主，而訂製衣服則是在台灣生產，因為是訂製，所以產量無法提高，但可以就近把關品質。