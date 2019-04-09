海南人才住房REITs 深圳掛牌

2019-04-09 01:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



海南省發展控股有限公司（簡稱「海南控股」）8日稱，海南省人才租賃住房第一期資產支持專項計畫（簡稱「海南人才住房REITs」)當日上午在深圳證券交易所掛牌。這是海南省首單發行的REITs（房地產信託投資基金）產品，也是中國大陸首單省級人才租賃住房REITs。

中新社報導，「海南人才住房REITs」由海南控股擔任原始權益人，發行額度8.7億元（人民幣，下同）。中聯基金、深創投聯合擔任項目總協調人和財務顧問，海南樂居不動產基金、工銀瑞投分別擔任項目基金管理人和計劃管理人。產品優先級證券發行利率4.5%，創同期同類產品發行成本新低。

海南省財政廳廳長王惠平掛牌儀式上表示，「海南人才住房REITs」是海南按照大陸當局要求大力發展租賃市場，保障人才安居服務「百萬人才進海南」行動計畫落地的重要舉措，是海南實踐財政金融創新的重要成果，為海南省不動產證券化先行先試探路，打通資本市場退出通道。

海南省還將設立總規模為2000億元的省級不動產投資收購基金，繼續研究擴大不動產證券化規模，最終通過房地產的增、減持調控市場，為全大陸探索出一條以市場化手段有效調控房地產的改革路徑。

海南控股總經理謝京表示，「海南人才住房REITs」通過金融創新為人才住房提供資本動力，未來將藉助本次成功發行經驗積極探索省內存量不動產資產證券化，吸引社會資本參與海南自由貿易試驗區（港）建設。