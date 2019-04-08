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京東要淘汰「三類人」 網友：劉強東性價比最低應被淘汰

2019-04-08 20:51香港01 記者江川／報導

京東創始人劉強東。 路透
京東創始人劉強東。 路透
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京東集團一封內部電郵引起熱議，電郵指會堅決淘汰三類人，包括因家庭和身體原因不拚搏、績效差及性價比低的員工。有京東員工在網上大吐苦水，指公司涼薄。

京東就發聲明指電郵內容被曲解，外界關注京東的前景。

近日，有京東員工在脈脈（大陸職場實名社交平台）上爆料，稱京東發布內部郵件，要求堅決淘汰三類人：一、不能拚搏的人，無論業績好壞，職位高低，也不管是老員工或者管培生，不管是身體原因還是家庭原因，凡是不能拚或者拚不動的。二、不能幹的人，也就是績效差的人。三、性價比低的人，降職降薪。文件稱：這三類人都要淘汰掉或協商解決掉。

京東被批涼薄 將員工物化

此郵件一出，引發不少網友熱議，其中淘汰因家庭或身體原因而不拼博的員工一項，被視為涼薄的行為；而將員工形容為性價高比，有網民亦把人物化、工具化，貶低了員工的價值，甚至有人諷刺創辦人劉強東去年在美國涉嫌強姦被捕而連累京東股價大跌，指劉強東才是性價比最低之人，應被淘汰。京東方面回應指郵件遭到片面解讀，強調公司歷來關注員工健康及家庭幸福。

劉強東被翻舊賬

去年5月16日，劉強東在第二屆世界智能大會上針對裁員的傳聞曾表示「永遠不會開除任何一個兄弟」，但在今年年初，京東宣布2019年將末位淘汰10%的副總裁級別以上的高管，自三月以來，已經有三位京東的高層，包括京東首席公共事務官藍燁、首席技術官張晨及首席法務官隆雨。早前亦有報道稱「京東員工排隊離職 ，最高峰時一天400多人。」但京東隨則否認。

外界關注京東前景

接連傳出裁員的消息，外界關注京東的業績和前景。京東預計2019年第一季度業績，營收增速可能進一步下滑，截至2018年12月31日，京東的年度活躍用戶數為3.053億，未有明顯增長，相反競爭對手淘寶和拼多多的活躍用戶數依然在快速增長。淘寶的年度活躍用戶數為6.36億，較上季度增長3500萬；拼多多年度活躍用戶數達到4.185億，較上季度增長3300萬，並超越了京東。

延伸閱讀：

【中概股業績】京東季績勝預期　股價盤前曾漲12%

京東奇招反貪腐　要完整上報三代親戚關係　更帶員工參觀監獄

文章授權轉載自《香港01》

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