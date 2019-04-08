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搶搭AIoT順風車 iDrip智慧手沖咖啡機上海試水溫

2019-04-08 19:08聯合報 記者林宸誼╱即時報導

搶搭AIoT（人工智慧+互聯網）順風車以及大陸時下流行的外賣咖啡風潮，有台灣新創團隊以物聯網科技結合超過10位國際咖啡冠軍Know-how、主打冠軍手沖頂級體驗的智慧手沖咖啡機在上海亮相試水溫，預計下半年在大陸市場搶灘。

台灣新創團隊iDrip負責人、連續創業家葉建漢表示，機器設計原理是將世界咖啡冠軍沖煮咖啡時的水溫、水流、螺旋路徑等技法參數儲存在雲端，搭配專屬濾掛咖啡包和專利機身，iDrip智慧手沖咖啡機掃碼後即可完美還原出冠軍咖啡，搭配APP還能即時介紹咖啡的風味、故事，未來也會朝個人化口味推薦的方向發展。

iDrip這次與幫助超過200家台灣企業赴陸發展的17創聯盟產業加速器達成合作，17創聯盟產業加速器是一家針對台灣青年赴陸創業提供產業化孵化服務的加速器，目前已在上海、東莞、鄂州及海口設有兩岸青年創業基地。

全國台企聯副會長、17創聯盟執行長林子凱表示，未來iDrip 將致力串連消費者丶冠軍咖啡師及生豆產地供應商，佈局完整咖啡生態圈及全新線上咖啡市集，以咖啡圈的策展人為自許，全力推動第四波咖啡革命，讓冠軍精品咖啡走入每一個人的家庭和辦公室，人人手上都能有一杯冠軍咖啡。

iDrip 日前剛完成A輪新台幣1億元融資，由心元資本領投，台灣工業設計大師奇想創造董事長謝榮雅也參與投資，並獲得新創展會 Meet Taipei 創新創業嘉年華首度冠名推薦。

17創聯盟董事長林子凱（右一起）、iDrip負責人葉建漢、17創聯盟總經理林靖軒...
17創聯盟董事長林子凱（右一起）、iDrip負責人葉建漢、17創聯盟總經理林靖軒。圖／iDrip提供
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台灣新創團隊iDrip智慧手沖咖啡在上海試水溫，預計下半年正式登陸搶市。圖／iD...
台灣新創團隊iDrip智慧手沖咖啡在上海試水溫，預計下半年正式登陸搶市。圖／iDrip提供
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