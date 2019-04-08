港股收漲0.47%守住3萬大關 創10個月新高

2019-04-08 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



中美貿易談判前景樂觀、美股上周五收高。港股恆生指數今（8）日開高0.61%，站上3萬點，續創近10個月新高；午後，一度失守3萬點，最終收漲0.47%至30,077.15點；成交金額港幣1215.1億元。

香港財華社報導，消息面方面，今日大陸將進境物品進口稅稅目1、2的稅率分別調降為13%、20%。大陸外匯存底連續5個月正成長，分析指資本回流中趨勢逐漸建立。摩根大通發表報告稱，相信中美達成貿易協議的可能性非常高，而貿易戰風險降溫亦帶動近期股市強勁反彈。

國企指數今日收漲0.87%至11,793.65點；紅籌指數漲0.17%至4,737.07點。

港股上午收升87點，午後維持在30,000附近徘徊，曾經回落倒跌22點，再穿30,000關口。有大型基金表示，港股仍然有能力繼續上升。主要為 MSCI 調高A股比重，引發大量基金要換入更多中資股份。恆指在2018年6月中旬跌穿30,000後，僅用10個月時間，已經重返30,000點以上。根據目前多項利好消息支持，及資金持續流入的情況下，稍回吐再回穏，恆指定可再創新高。

滬港通資金流向方面，滬股通淨流出人民幣16.79億，港股通（滬）淨流入為人民幣7.14億。深港通資金流向方面，深股通淨流出人民幣21.09億，港股通（深）淨流入為人民幣4.8億。