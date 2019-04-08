京東取消快遞員底薪 小哥神操作反制：自己發件、拒收

2019-04-08 16:31 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸電商京東將取消旗下快遞員的底薪，另外將增加快遞收件任務，攬件將計入績效，也就是說快遞員的收入以後全憑績效。此外，京東還將降低快遞員的公積金係數，從12%降到7%。

中國經濟網報導，大陸職場網路論壇上有快遞小哥發文，京東在取消快遞員底薪後，又要求每日收件任務，無法完成就是績效不合格，於是員工為了完成任務不扣錢，想出來一招神操作來應付：快遞員自己發件，到付，然後再拒收。表面看起來攬件量確實增加。

對此，京東物流官微回應，關於取消旗下快遞員的底薪，京東稱如今京東物流獨立運營之後，不僅服務京東商城自身的訂單，還有大量外部訂單業務，大客戶業務以及個人快遞的攬件業務等等，原來的薪酬結構已經不適應新的模式，無法對績效優異的員工體現出足夠的激勵。因此，公司在部分地區試點將底薪轉變成更有激勵性的業務提成。

關於降低快遞員的公積金係數傳聞，京東在回應中稱，今年以來綜合考慮到基層員工實際需求，按照住房公積金繳存政策規定，結合員工訴求和各地實際情況，「在政策允許的範圍內」，依法合規對員工公積金繳存比例進行調整。 調整後，京東物流員工公積金繳存比例仍處於行業中位水准之上。