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大陸調降進口稅 藥品、家具、相機降至13%

2019-04-08 16:11聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

為促進擴大進口和消費，大陸財政部今（8）日官網宣布，自4月9日起調整進境物品進口稅（俗稱行郵稅）。此次調整包括兩個方面：一是將稅目1、2的稅率分別由現行15%、25%調降為13%、20%；二是將稅目1「藥品」的註釋修改為，對規定減按3%徵收進口環節增值稅的進口藥品，按照貨物稅率徵稅。

大陸財政部官網顯示，大陸國務院關稅稅則委員會決定調整進境物品進口稅。行郵稅是對個人攜帶、郵遞進境的物品關稅、進口環節增值稅和消費稅合併徵收的進口稅。為維持公平競爭的市場環境，行郵稅各稅目稅率應與歸入該稅目商品的同類進口貨物綜合稅率大體一致。

公告指出，今年以來，大陸進口貨物增值稅稅率自4月1日起由16%、10%調整為13%、9%；進口罕見病藥品自3月1日起減按3%徵收進口環節增值稅。

為使增值稅改革紅利直接惠及廣大人民群眾，此次重點下調了日用消費品的行郵稅稅率，對食品等歸入稅目1的物品稅率由15%降至13%，降幅13%，對紡織品等歸入稅目2的物品稅率由25%降至20%，降幅20%。同時，為確保患者能夠實實在在地享受減稅紅利，與進口藥品增值稅政策保持一致，擴大按較低稅率（貨物稅率）徵稅的藥品範圍。

大陸進境物品進口稅分三成個稅率項目，13%、20%、50%。如書報、刊物、教育用影視資料；計算機、數位照相機等信息技術產品；食品、飲料、家具、玩具，遊戲品其他娛樂用品稅率降至13%。運動用品、釣魚用品；紡織品及其製成品；電視攝像機及其他電器用具，自行車，調整為20%。菸酒、貴重首飾及珠寶玉石、高爾夫球及球具、高檔手表、高檔化妝品稅率為50%。

大陸自4月9日起調整進境物品進口稅（俗稱行郵稅），將稅目1、2的稅率分別由現行1...
大陸自4月9日起調整進境物品進口稅（俗稱行郵稅），將稅目1、2的稅率分別由現行15%、25%調降為13%、20%。照片／大陸財政部官網
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大陸自4月9日起調整進境物品進口稅（俗稱行郵稅）。照片／大陸財政部官網
大陸自4月9日起調整進境物品進口稅（俗稱行郵稅）。照片／大陸財政部官網
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