分析預測：3月大陸新增貸款將回升至人民幣1.2兆

2019-04-08 14:09 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



大陸本周將公布宏觀數據，M2、社會融資規模、新增人民幣貸款等。路透綜合逾20位分析師的調查預估中值顯示，儘管今年前兩月信貸投放波動較大，但3月大陸新增貸款將恢復常態，料季節性回升至人民幣1.2兆元。

路透報導，分析師預估，大陸社會融資規模增量在2月創下逾兩年半新低後有望回升至1.744兆元，M2增速觸歷史新低後亦有望反彈至8.2%。

中金固收團隊認為，信貸投放偏弱，仍靠票據支撐。國有大行信貸投放在普惠金融推動下好於中小行，但總量平穩；而根據票交所數據，銀行貼現餘額月度增量對應的3月表內票據融資較2月恢復到人民幣2,550億元，預計3月新增信貸基本持平去年同期人民幣1.1兆元。

交通銀行金融研究中心指出，2月由於季節性因素，信貸增量回落，3月信貸增量將恢復常態。刺激信貸增長的主要積極因素在於財政政策逐漸發力，但短期內可能仍難以帶動信貸增速的快速反彈。

交行金融研究中心表示，2018年以來的五次降準，目前市場流動性總體處於適度水平，年初金融機構配置債券動機較強。隨著股市出現回暖跡象，機構參與權益類資產配置的積極性也在增加，疊加季末財政存款下放因素，將使得3月M2增速大概率會反彈0.2個百分點以上。預計3月M2增速重回8.2%之上。