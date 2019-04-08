分析預測：3月大陸新增貸款將回升至人民幣1.2兆
大陸本周將公布宏觀數據，M2、社會融資規模、新增人民幣貸款等。路透綜合逾20位分析師的調查預估中值顯示，儘管今年前兩月信貸投放波動較大，但3月大陸新增貸款將恢復常態，料季節性回升至人民幣1.2兆元。
路透報導，分析師預估，大陸社會融資規模增量在2月創下逾兩年半新低後有望回升至1.744兆元，M2增速觸歷史新低後亦有望反彈至8.2%。
中金固收團隊認為，信貸投放偏弱，仍靠票據支撐。國有大行信貸投放在普惠金融推動下好於中小行，但總量平穩；而根據票交所數據，銀行貼現餘額月度增量對應的3月表內票據融資較2月恢復到人民幣2,550億元，預計3月新增信貸基本持平去年同期人民幣1.1兆元。
交通銀行金融研究中心指出，2月由於季節性因素，信貸增量回落，3月信貸增量將恢復常態。刺激信貸增長的主要積極因素在於財政政策逐漸發力，但短期內可能仍難以帶動信貸增速的快速反彈。
交行金融研究中心表示，2018年以來的五次降準，目前市場流動性總體處於適度水平，年初金融機構配置債券動機較強。隨著股市出現回暖跡象，機構參與權益類資產配置的積極性也在增加，疊加季末財政存款下放因素，將使得3月M2增速大概率會反彈0.2個百分點以上。預計3月M2增速重回8.2%之上。
國金宏觀邊泉水團隊也指出，地方政府債發行提速，非標收縮放緩，支撐社融增速回升。預計3月企業債收益率上行拖累淨融資走弱，但新增地方政府專項債發行有所提速，委托和信托貸款收縮放緩，季末貸款核銷增加，支撐社融余額增速超預期回升。
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