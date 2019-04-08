親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

百頁豆腐是不是豆腐？化工博士分析成份後嚇壞這群人

分析預測：3月大陸新增貸款將回升至人民幣1.2兆

2019-04-08 14:09聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸本周將公布宏觀數據，M2、社會融資規模、新增人民幣貸款等。路透綜合逾20位分析師的調查預估中值顯示，儘管今年前兩月信貸投放波動較大，但3月大陸新增貸款將恢復常態，料季節性回升至人民幣1.2兆元。

路透報導，分析師預估，大陸社會融資規模增量在2月創下逾兩年半新低後有望回升至1.744兆元，M2增速觸歷史新低後亦有望反彈至8.2%。

中金固收團隊認為，信貸投放偏弱，仍靠票據支撐。國有大行信貸投放在普惠金融推動下好於中小行，但總量平穩；而根據票交所數據，銀行貼現餘額月度增量對應的3月表內票據融資較2月恢復到人民幣2,550億元，預計3月新增信貸基本持平去年同期人民幣1.1兆元。

交通銀行金融研究中心指出，2月由於季節性因素，信貸增量回落，3月信貸增量將恢復常態。刺激信貸增長的主要積極因素在於財政政策逐漸發力，但短期內可能仍難以帶動信貸增速的快速反彈。

交行金融研究中心表示，2018年以來的五次降準，目前市場流動性總體處於適度水平，年初金融機構配置債券動機較強。隨著股市出現回暖跡象，機構參與權益類資產配置的積極性也在增加，疊加季末財政存款下放因素，將使得3月M2增速大概率會反彈0.2個百分點以上。預計3月M2增速重回8.2%之上。

國金宏觀邊泉水團隊也指出，地方政府債發行提速，非標收縮放緩，支撐社融增速回升。預計3月企業債收益率上行拖累淨融資走弱，但新增地方政府專項債發行有所提速，委托和信托貸款收縮放緩，季末貸款核銷增加，支撐社融余額增速超預期回升。

路透綜合逾20位分析師的調查預估中值顯示，3月大陸新增貸款將恢復常態，料季節性回...
路透綜合逾20位分析師的調查預估中值顯示，3月大陸新增貸款將恢復常態，料季節性回升至人民幣1.2兆元。照片／全景網
分享

人民幣
連假過後 累虛虛 送您全聯五佰元加菜金

相關新聞

直擊電子菸銷售大本營 深圳產量冠全球

2019-04-08 09:23

康師傅去年大陸營收606.9億元 是統一的近三倍

2019-04-08 13:26

華為新機全年拚賣2000萬支 富士康迎急單5萬大軍備戰

2019-04-08 13:25

中國外匯存底3月增加0.3% 連5個月上揚

2019-04-08 13:25

從節能燈開始 光傳輸 是未來趨勢

2019-04-08 02:00

拚建築機器人 碧桂園砸800億

2019-04-08 02:00

廣佛同城化 港澳創業新天地

2019-04-08 02:00

「草根」直播 闢農產品快銷新通道

2019-04-08 02:00

13新職業發布 電子競技員入列

2019-04-08 02:00

碧桂園轉攻機器人

2019-04-07 23:32

攜快遞龍頭 打造物流倉庫

2019-04-07 23:32

華為新機 全年拚賣2,000萬支

2019-04-07 23:32

大陸．資金．對策／大陸下調增值稅影響台商分析

2019-04-07 23:25

大陸外匯存底 連五月增加

2019-04-07 23:25

李克強訪歐 聚焦三面向

2019-04-07 23:25

北京瞭望／房間裡的大象…對岸經濟亂象多

2019-04-07 23:25

陸P2P又現倒閉潮 投資人抗議爆衝突

2019-04-07 23:20

大陸3月外匯存底3.09兆美元 連五升

2019-04-07 22:02

新華社︰「中國智造」未來不是夢

2019-04-07 15:05

陸企名人堂╱不只是文青 魏穎打造二手書的亞馬遜

2019-04-07 13:37

彭博資訊專欄／陸地產業學瘦身 迎來新氣象

2019-04-07 01:08

康師傅在陸營收 近統一的三倍

2019-04-07 01:05

瑞幸咖啡籌錢 抵押吃飯工具

2019-04-07 01:04

陸進出口可望回升 首季持穩

2019-04-07 01:04

拒絕「996」！陸工程師抵制賣命加班

2019-04-07 00:25

陸股一周／短線可望震盪向上

2019-04-06 13:41

曾說要打敗星巴克的共享咖啡 已經抵押咖啡機

2019-04-06 10:16

A股氣盛 下周上漲機率大

2019-04-06 02:00

貴州茅台Q1淨利增30%

2019-04-06 01:59

大股東今年套現2,400億

2019-04-06 01:59

爆炸效應 鹽城關閉化工園區

2019-04-06 01:59

新東方俞敏洪創業 寫傳奇

2019-04-06 01:59

陸五銀行信用卡 衝破億張

2019-04-06 01:57

奶茶妹假婚變真露餡？ 京東人事傳大地震

2019-04-05 17:45

涉竊乳腺癌研究成果 海德堡大學疑「軟禁」中國學者

2019-04-05 17:41

爆炸事故的響水工業園區將關閉 染料、醫藥、化工原料恐上漲

2019-04-05 16:06

飯來張口 AI炒菜機器人今年上交會首亮相

2019-04-05 15:51

外匯存底連五月創新高

2019-04-04 00:50

北京瞭望／「錢多到中國容不下」 四大行炫富的好日子不多了

2019-03-31 23:12
看更多

熱門文章

領中國身分證被廢止戶籍 邵子平要告移民署

2019-04-08 11:21

最駭人的祭祖法 陸藝術家挖出亡父骨裸身合照

2019-04-08 12:16

陸P2P又現倒閉潮 投資人抗議爆衝突

2019-04-07 23:20

大考遇前座「狂放屁2小時」 考生：腦袋一片空白

2019-04-07 19:28

涉林奕含案 福州教育局：關停「陳藝國文」在線平台

2019-04-08 12:35

「日本沒燒故宮」言論炸鍋 「老戲骨」急退微博

2019-04-08 10:45

中國駐歐盟團長：簽署一帶一路協議歐洲國家達22個

2019-04-07 17:04

解放軍海軍70周年 遼寧艦將任檢閱艦

2019-04-08 09:17

毛澤東孫毛新宇 與家人回韶山祭祖

2019-04-08 09:40

蘇起：當前兩岸情勢 非常類似一次大戰前夕

2019-04-08 14:31

共軍最年長將軍 熊兆仁過世

2019-04-08 12:00

大陸外匯存底 連五月增加

2019-04-07 23:25

全中國僅剩海南未感染 西藏也爆非洲豬瘟疫情

2019-04-07 22:44

河南黃帝拜祖大典 8千人尋根

2019-04-07 23:23

大陸3月外匯存底3.09兆美元 連五升

2019-04-07 22:02

六四紀念館遭毀 港支聯會：不被嚇倒

2019-04-07 17:51

重慶法院前副院長遇害身亡 警方介入調查

2019-04-07 17:20

網貸平台牟暴利 陸學者直言政府監管不足

2019-04-07 16:51

涉縱容黑社會 江西一縣前公安局長被公訴

2019-04-07 18:29

從節能燈開始 光傳輸 是未來趨勢

2019-04-08 02:00

辱罵四川大火殉職消防員 陸網友遭跨省拘捕

2019-04-08 13:53

台灣赴浙江 兩岸一日遊漸夯

2019-04-08 02:00

她逛Uniqlo驚見父子三人坐地玩牌 不慎撞到孩子還遭嗆

2019-04-08 14:31

閩台合作大戲「盛宴」首演 下半年登台

2019-04-08 02:01

拚建築機器人 碧桂園砸800億

2019-04-08 02:00

大陸首例3D「刷臉」搭地鐵 2秒進站

2019-04-08 14:34

華為新機 全年拚賣2,000萬支

2019-04-07 23:32

北京瞭望／房間裡的大象…對岸經濟亂象多

2019-04-07 23:25

嘉義大林聖皇宮 率團到廈門朝宗宮參訪

2019-04-07 20:22

清明連假 陸國內旅遊收入近480億

2019-04-08 02:01

日本新年號 中國酒商2年前已註冊商標

2019-04-08 11:47

四川國際航展 10月德陽亮相

2019-04-08 02:01

碧桂園轉攻機器人

2019-04-07 23:32

中國VR體驗館成長飛速 奠定長期稱霸產業基礎

2019-04-07 17:46

兩岸微流行／櫻花經濟 效益驚人

2019-04-07 23:29

攜快遞龍頭 打造物流倉庫

2019-04-07 23:32

廣佛同城化 港澳創業新天地

2019-04-08 02:00

大陸．資金．對策／大陸下調增值稅影響台商分析

2019-04-07 23:25

華為新機全年拚賣2000萬支 富士康迎急單5萬大軍備戰

2019-04-08 13:25

陸網紅公司在美上市暴跌 流量電商難營利

2019-04-07 16:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top