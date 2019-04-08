中國外匯存底3月增加0.3% 連5個月上揚

2019-04-08 13:25 世界日報 綜合報導



中國國家外匯管理局7日公布，3月外匯存底規模約3兆987.6億美元，月增85.8億美元，月增0.3%，連續第五個月上升。外匯存底規模小幅上揚，中國外匯市場運行更趨平穩。

大陸外匯存底 連五月增加 中國新聞社 分享 facebook

中國國家外匯管理局新聞發言人王春英表示，3月主要受中美經貿談判、歐美央行貨幣政策預期調整、英國脫歐不確定性等多重因素影響，美元指數小幅上升，但金融資產價格也上漲，匯率折算和資產價格變動等因素綜合作用，外匯存底規模小幅上升。

華爾街見聞報導，這是外匯存底連續第五個月上升，3月外匯存底規模高於預測的3兆900億美元。當月在岸人民幣在6.7水平附近波動，離岸人民幣亦表現穩定。

王春英表示，隨著人民幣匯率彈性增強，匯率「自動穩定器」（意指匯率市場化）功能逐漸顯現，總體有利於外匯存底規模保持穩定。

中國國家外匯管理局數據顯示，中國連續四個月增持黃金，3月底黃金儲備為6,062萬盎司，月增36萬盎司。

王春英指出，今年來儘管外部環境不平衡、不確定因素較多，但中國經濟延續總體平穩、穩中有進的發展態勢，向好的趨勢逐步顯現。中國外匯市場運行更趨平穩，主要渠道跨境資金流動狀況進一步改善，為外匯存底規模穩定提供堅實基礎。

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資本回流中國 趨勢漸顯現

中國新聞組╱北京8日電

中國3月末外匯存底規模連續第五個月走升，分析人士指出，儘管當月美指總體上漲，歐元和英鎊對美元匯率不同程度下跌，匯率估值有一定負面影響，但債券估值大幅上升，加上外匯供求好轉提供助力，而這亦顯示資本流入中國趨勢逐漸顯現。

路透報導，他們認為，中美經貿談判、歐美央行貨幣政策預期調整、英國脫歐等不確定性因素仍在，但中國出口預期改善，人民幣匯率維持基本穩定，且中國金融市場擴大開放，尤其是金融資產價格有所上漲，將持續帶動資本流入，從而為外匯存底穩定夯實基礎。

中美經貿磋商向好的預期提振近期人民幣匯率水平，而中國加大金融開放力度且資本市場持續回暖亦吸引更多資本流入，將持續支撐外匯存底維穩基礎，但仍要看到，外部環境不確定因素仍在，中美經貿最終協定亦尚未有定論，仍將牽動市場神經。

不過，連續五個月走升的外匯存底反過來亦進一步增強了人民幣匯率穩定的信心。「我們認為，官方外匯存底連續5個月正增長，說明了資本回流中國的趨勢逐漸建立起來。」華泰宏觀李超團隊指出。

據報導，在他們認為，全球經濟驅動因素中最重要的三個變量是中國、美國和德國，美歐增長動力趨弱，中國將是穩定全球經濟增長的核心因素，全球穩需要中國穩，中國經濟基本面的變化將成為影響全球基本面及市場預期的重要因素。

而全球經濟將繼續承壓，全球風險資產上漲不可持續，全球經濟仍為比差邏輯，比差邏輯下中國占優，資本回流利好中國，將仍堅定看好人民幣資產。

不過亦有專家提醒，要理性思考即將到來的中美貿易協議，中美貿易戰的影響已經波及全球，那麼中美協議的影響同樣是全球性的，其影響仍拭目以待。