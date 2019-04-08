華為新機全年拚賣2000萬支 富士康迎急單5萬大軍備戰

2019-04-08 13:25 世界日報 綜合報導



華為新機 全年拚賣2000萬支 新華社 分享 facebook

華為手機最新一代旗艦手機P30系列首批供貨高達600萬支，全年上看2000萬支。P30系列這次主要在富士康的河南鄭州工廠生產，為了因應急單，工廠繼續招人，預計華為手機生產線員工將超過5萬人。

環球網報導，華為官方數據顯示，上一代旗艦手機P20系列上市僅五個月，全球累積銷量就突破1000萬支，2019年1月底突破1700萬支，外界估計，拍照十倍變焦及夜拍等賣點十足的P30有望取得更好銷售成績。

華為P30系列將於11日在中國上市，產業鏈消息指出，P30系列的第一批訂單已經準備的差不多，預計初期備貨量就會超過600萬支，這是針對全球市場的。而P30系列全年的訂單量，預估2000萬支。P30系列這次主要在富士康的河南鄭州工廠生產。

富士康鄭州工廠一直是蘋果iPhone的主產地，但是由於iPhone訂單量銳減，華為趁機接收生產線和產能，使得P30系列的訂單推進速度比原計畫快不少，備貨量得以不斷增加。此外富士康鄭州工廠仍在招人，預計華為手機生產線員工將超過5萬人。

新浪科技報導，余承東曾表示，華為手機今年的目標是努力完成2.5億支出貨量，相比2018年的2.06億支增加21%，2020年則會進一步挑戰3億支出貨量。

華為的P30 Pro有四個鏡頭，包括一個所謂的「TOF深感」鏡頭，這款手機力爭挑戰三星電子的Galaxy S10和蘋果的iPhone X。