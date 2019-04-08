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康師傅去年大陸營收606.9億元 是統一的近三倍

2019-04-08 13:26世界日報 綜合報導

康師傅在陸營收近統一的三倍
康師傅在陸營收近統一的三倍
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台資方便麵雙雄康師傅、統一的大陸市場差距逐漸拉大，根據兩家公司披露的2018年報，康師傅的營收是統一的近三倍、淨利逾二倍。分析師認為，兩家公司今年的差距還會進一步拉大。

經濟觀察網報導，康師傅的財報顯示，2018年營收為人民幣606.9億元（約91億美元），年增2.9%；淨利24.6億元，年增35.4%。康師傅的老對手統一2018年營收為人民幣217.7億元（約32.6億美元），淨利10.3億元，年增17.2%。

中國食品行業分析師朱丹蓬指出，康師傅的品牌效應及群眾基礎更勝統一。統一主要聚焦華東、華南市場，康師傅則是在大陸全國化營運，說明康師傅整體規模化優勢進一步凸顯。

康師傅年報顯示，2018年方便麵營業額為人民幣239.2億元，年增5.7%，占集團總收益39.4%；其中容器麵和高價袋麵的營業額，在公司旗下方便麵類型中以117.9億和95.4億元位居第一和第二名，且均有增幅，幅度為5.5%和10.6%。

統一的年報顯示，2018年統一方便麵營業額為人民幣84.3億元，年增5.7%。報告稱，中高價位品牌「湯達人」持續受到市場肯定，2018收益持續保持雙位數增長，成為統一集團速食麵業務增長引擎，帶動獲利能力提升。同時主力產品老壇酸菜牛肉麵持續為品牌領先者。

朱丹蓬認為，2019年康師傅和統一的差距還會進一步拉大，因為康師傅現在的量體已經遠遠大於統一，在雙方年增長率接近情況下，雙方的差距只增不減。但是雙方各有各的長處，康師傅在總體上是占優勢，但統一在這一塊也有小而美的優勢，各有所長。

康師傅人民幣
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