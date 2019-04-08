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13新職業發布 電子競技員入列

2019-04-08 02:00聯合報 記者賴錦宏／綜合報導

近年來電子競技等新興產業發展迅速，繼大陸各大學推出電競專業後，電競相關行業職位也被正名。4月1日，大陸人力資源和社會保障部、市場監管總局、統計局正式發布了13個新職業信息，其中就包括電子競技員和電子競技運營師等職位。

據新浪財經報導，數據顯示，目前大陸電競從業者的平均薪資達到了1.1萬元人民幣，但是現在大陸職業電競選手僅5萬人，崗位空缺已高達26萬，預計到明年，缺口將擴大至50萬。

而根據官方定義，電子競技員是從事不同類型電子競技項目比賽、陪練、體驗及活動表演的人員，主要工作任務包括5項：參加電競比賽、進行專業化的電子競訓練、研究和分析電競數據、設計和策劃電競遊戲，以及參與電競活動的表演。

其他新增的職業還包括，人工智能工程技術人員、物聯網工程技術人員、大數據工程技術人員、雲計算工程技術人員、數字化管理師、建築信息模型技術員、無人機駕駛員、農業經理人、物聯網安裝調試員、工業機器人系統操作員和工業機器人系統運維員。這也是自2015年以來，大陸國家職業分類大典頒布的首批新職業。

新華社報導，隨著科技發展，與數字經濟相關的工程人員在就業市場裡愈發受到歡迎。

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