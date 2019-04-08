「草根」直播 闢農產品快銷新通道

2019-04-08 02:00 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



隨著直播普及，把直播間開在田間地頭已是不少春耕農人除了勞作外，需要忙碌的另一件「農事」。讓消費者看得見，才能讓他們想要買，中國大陸農村電商直播，正在打開農產品快銷新通道。

新華社報導，浙江舟山人錢迪原本是杭州的一名工程師，現在是一家海產品電商的老闆，同時也是一位「草根」主播。2017年前後，錢迪第一次開始淘寶直播。「一開始比較順利，近兩年共直播了500多場。通過淘寶直播，讓客戶近距離感受到舟山海鮮從深海到餐桌的全過程，因為這種親眼見證的信任，我們店舖的粉絲數翻了6、7倍，交易額提升了48%。」

淘寶數據顯示，2018年淘寶平台舉行了超過15萬場農產品直播，超過4億人次在線收看。此外，抖音等直播短影音軟件也成為不少農民直播平台。

「現在簡單地拍拍新鮮的漁獲，已經無法吸引更多的粉絲。」錢迪說，愈來愈多農人開始用直播的方式推介產品，現在的直播不僅要真實，還要好看。互動性已經是當下直播必不可少的要素，比如和粉絲互動連麥、直播抽獎、做小遊戲等。

業內人士表示，影音直播一方面是用直觀的方式讓消費者看到產品的新鮮度和品質，從農產品成熟、海產品捕撈到發貨的全過程，在線可見。同時，在環節中穿插一些美食介紹、營養知識，讓直播更有趣，更具有吸引力。

經過3年左右的發展，淘寶內容生態事業部總經理聞仲說：「直播已經是電商的標配而不是選配。隨著通訊技術的發展，直播所帶來的紅利將會進一步顯現：速度更快、更多的硬件將會互聯互通、直播場景領域將會更加廣泛、觀眾與主播互動性將會更強。」

淘寶方面表示，淘寶直播已於1月10日啟動「村播」計畫，將幫助100縣1000位農民主播實現月入萬元，助力優質農產品上行，實現產業扶貧。

阿里巴巴集團合夥人、阿里巴巴脫貧基金執行秘書長孫利軍表示，「村播」項目通過網路的創新方式，幫助貧困地區解決市場需求信息滯後、農產品交易鏈條長等問題，有效帶動脫貧。