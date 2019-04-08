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廣佛同城化 港澳創業新天地

2019-04-08 02:00聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

粵港澳大灣區發展規劃提出深化港深、澳珠合作，加快廣佛同城化建設。佛山與廣州正加速融合，一個GDP總量超3兆元（人民幣，下同）的城市融合體，正釋放出驚人的「極點」引力。

新華社報導，在廣佛交界處，有一個名為「三山新城」的粵港澳合作高端服務示範區。示範區內，面積達1800平方公尺的「工合空間」是一個粵港澳創新創業服務平台，來自港澳的年輕創業者們或獨自埋頭研究，或集體頭腦風暴。在產品展示區，一個個富有靈感的作品等待著「伯樂」。

「愈來愈多的港澳人士選擇北上創業。截至目前，半年時間已有29個青創項目入駐工合空間，多以科創類項目為主。」工合空間運營經理黃泳儀說，目前市場上針對港澳的孵化器尚不多，他們看到龐大的市場機會。工合空間的聯合創始人均為香港人，熟諳粵港澳市場，致力於成為推動大灣區發展的「超級聯繫人」。

「全力推進科技創新項目孵化，打造粵港澳大灣區創新集聚區。」佛山市南海區三山新城建設局副局長梁桂雄說，近年來，三山新城累計引入重點項目50多個，計畫投資總額超235億元。

「廣佛已進入深度融合期。」佛山市發改局局長張開機說，不久前簽署的「深化廣佛同城化戰略合作框架協議」，為廣佛合作下一個十年謀篇布局。根據協議，兩市將聚焦先進裝備製造、汽車等產業，共同打造若干個萬億級產業集群。

今年上半年，佛山全市計畫開工重大項目111個，總投資超過2600億元。張開機說，近年來，佛山把推廣氫能和燃料電池技術提到發展戰略性新興產業的戰略高度，氫燃料電池汽車推廣應用已領先全大陸。

佛山市委書記魯毅說，佛山積極對接「廣深港澳」科技創新走廊，未來佛山還將依託粵港澳合作高端服務示範區等特色合作平台，全面落實「香港+佛山」機制和建立健全「澳門+佛山」合作機制，搭建粵港澳市場互聯、人才信息技術等經濟要素互通的橋梁。

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