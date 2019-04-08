拚建築機器人 碧桂園砸800億

2019-04-08 02:00 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



面對日趨飽和的房地產市場，大陸銷售額排名前列的房地產公司碧桂園開始向智能（智慧）機器人行業轉型，並將其定位為未來公司發展的主要業務之一。

「我們現在做的主要是兩件事，一個是建築機器人，一個是機器人餐廳。」碧桂園集團董事會主席楊國強說，「我希望未來5年到10年，有相當一部分工作能由機器人來完成。」

新華社報導，碧桂園轉型發展與行業規模見頂有關。近年來，中國大陸龍頭房企萬科、恆大均在探索轉型發展，碧桂園則將航道瞄向了現代農業和機器人。

新成立的博智林機器人公司承載了楊國強的轉型夢想。按照規劃，未來五年，碧桂園將在機器人領域投入至少800億元（人民幣，下同），尤其是建築機器人。

業內人士認為，碧桂園發力建築機器人領域，一方面可以借力在建築領域的技術優勢；另一方面，也是接入其自身已有的應用場景，有利於產品的落地。

碧桂園1992年創立於廣東順德，20多年來，碧桂園在全大陸數百個城市布局2000多個項目。2017年，它首次上榜財富世界500強。財報顯示，2018年度碧桂園銷售收入超過5000億元，同比增長超過30%。

為了推動機器人業務發展，碧桂園已相繼與香港科技大學、浙江大學、中國科技大學等9所知名高等院校進行戰略合作，並與西湖大學攜手成立智能機器人聯合研究院，以產學研合作模式，開展機器人本體及核心零部件、人工智能大數據、智能製造等相關領域的研究工作。

公開資料顯示，博智林機器人公司開發研製中的產品主要為應用於建築業、餐飲、物業管理、醫療、農業、智能家居、製造業等領域的機器人，智能設備及系統。在核心技術和零部件方面，博智林機器人將從伺服控制器、運動控制器等各類傳感器的研發試產切入，進而擴展到減速機、馬達和編碼器的研發生產。