從節能燈開始 光傳輸 是未來趨勢

2019-04-08 02:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ／台北報導



和欣光通董事長葉律松，應邀到台北智慧城市展演講節能與光傳輸未來發展方向。 記者陳言喬／攝影 分享 facebook 「搬移陣地不是辦法，更重要是轉型升級」，廣東中山傳統的燈飾業者三月底應邀到台北「城市智慧建築展」演講，從傳統的燈泡講到如何節電，再講到尖端科技的光通訊與光譜，「如果不升級，搬到哪都遲早會被洶汰」。

和欣光通的董事長葉律松是傳統產業轉型升級比較快的廠商之一。二、三十年來，他做燈泡從白熾燈到LED，從家用到馬路路燈，更從一般日用擴展到歐美家戶的高級燈飾。

但四年多前葉律松發現傳統燈飾已趨於飽和，他開始構思節能節電、控制系統與光傳輸之間的關聯。節能是全球趨勢，由於交流電耗電，他推廣已經「京都協議」認證的直流24V弱電系統。

新光三越 用和欣光通的燈

近年台灣缺電，政府要求百貨公司、五星級飯店必須節電，否則會被罰錢。他說，包括台北新光三越八、九號館都已採用他們的節能系統，台北豪宅「陶朱隱園」也已規畫中。根據方案設計，可以節電20%，且不會閃頻，還可調光，同時直流電不會電線走火，沒公共危險，把危險拒於戶外。

人臉辨識 幫貴州路燈省電

至於智能控制集成，是將燈光、窗簾、安防、影音、門禁對講結合，成為從進門起的智能住家，而每一戶的智能家居就成為一座智慧城市。至於戶外，他們正在貴州安順的「智慧路燈茶園」測試「車路協同」系統，利用人臉辨識，人在時燈全亮，人走剩下20%的路燈。

葉律松表示，從節能到控制，未來將是電訊、通信、燈光的結合，大陸通訊設備強、台灣軟件強，兩岸可以相互合作，推動標準化建設和規模化。

台商轉型升級 需政府幫忙

身兼中山台協副會長的葉律松說，近幾年大陸傳統製造業台商陸續轉移到越南、柬埔寨等地，尋求更便宜的成本，但這種因應只是一時的。就像索尼、三星、惠普，五年前還是地方積極招商對象，如今手機、印表機等部門都撤走，因為大陸招商的目標已朝向AI、大數據等更高層次的科技業發展。

他說，台灣欲推動工業4.0，一要人才，二要資金設備，中美貿易戰促使部分台商回台，但台灣相關單位應以輔導有意轉型升級的台商為重點。以光通信來說，工研院資通所與部分業者合作、共同研發，已看到初步成果，利用光傳遞將龐大數據傳到儲存中心或雲端，是未來趨勢。

葉律松舉例，以後去故宮、車站等景點，除有燈光的廣告，若需要進一步的影像和聲音，遊客用手機下載就會聽到、看到解說，不再需要導覽員。或者顧客到餐廳，手一揮菜單就出來，在虛擬實境上點菜，這些都是利用光傳輸。

在地下室、地鐵站等公共設施和公共場合，只要有一點光線就可以光傳輸。以後公園不用保安；車子不用掛車牌，車輛經過，光傳輸就立刻判定車牌。

葉律松表示，產業要升級需要產官學合作，過去做燈的不懂高科技、懂高端科技的不會做燈，今後利用各自的產業特性進一步結合，可以發揮優勢，讓產業真正做到轉型升級。