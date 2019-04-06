新東方俞敏洪創業 寫傳奇

2019-04-06 01:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡敏姿 ／綜合報導



新東方集團董事長俞敏洪 新華社 分享 facebook 時隔13年，大陸最大私立教育機構新東方集團創始人、董事長俞敏洪，再次在資本市場上敲鐘，旗下新東方在線3月底在香港掛牌上市，成為港股首家在線教育公司。

騰訊科技報導，新東方集團直接持有新東方在線66.72%，騰訊持有新東方在線12.06%的股份，位列第二大股東。2017年按總營收計算，新東方在線是大陸大學考試備考市場中最大的在線教育品牌，市占率為8.2%。

母公司新東方集團2006年在美上市，有新東方在線、東方優播、酷學多納、酷學英語、新東方教育雲等五大業務品牌，客群為學前兒童、中小學生、大學生以及在職者提供教育。

俞敏洪說，新東方在線選擇港股上市，主要是集團的雙資本平台戰略。新東方的主板已經在美股，他覺得在亞洲必須要有一個資本市場的概念，兩個資本平台可以互相配合。

俞敏洪說，新東方在線在2018年12月初就能上市，拖至2019今年3月底才上市，是因為當時的資本大局比較詭異。

證券日報報導，俞敏洪的創業故事曾被拍成電影《中國合夥人》，以俞敏洪和徐小平、王強三位集團創始人為藍本創作。如今，俞敏洪依然掌舵新東方，徐小平、王強則開創新的事業，成立真格基金在大陸投資圈頗有名氣。

俞敏洪出生於1962年在江蘇省一個農村家庭，父親是木匠。他考大學曾兩次落榜，第三次高考考入北京大學西語系，畢業後留校任教，後來因為他打著北大的名義，私自辦學影響教學秩序而受處分。不久，他從北大辭職並萌生創業念頭。

1993年俞敏洪創辦北京新東方教育學校，2003年新東方學校註冊成立「新東方教育集團」；2006年新東方在美國紐約股票交易所上市。

2011年，俞敏洪開始二次創業，建立管理培訓機構慧致天誠，打入教育培訓的子行業。此後，他接手民辦大學北京工業大學耿丹學院並擔任理事會理事長職務。