陸五銀行信用卡 衝破億張

2019-04-06 01:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



大陸信用卡業務已成為銀行中間業務的生力軍，信用卡已變成商業銀行零售轉型的最佳著力點，截至2018年末，共有五家銀行信用卡發行量過億，晉升「億張俱樂部」，其中工商銀行累計發行1.56億張，排名第一。

經濟觀察報報導，中國人民銀行（大陸央行）近期發布「2018年支付體系運行總體情況」報告顯示，2018年末全大陸信用卡（含借貸合一卡）在用發卡數量共計 6.86億張，年增16.73%；人均持有信用卡0.49張，年增16.11%。

在2016年，全大陸信用卡和借貸合一卡在用發卡數量為4.65億張，兩組數據顯示，2016年後的每個月平均約920萬張信用卡投入市場，單日新增信用卡超30萬張。

從已公布年報的國有行和股份行數據來看，2018年共有五家銀行晉升信用卡發行數量億張俱樂部，分別是工商銀行累計發行1.56億張，較上半年多增3,600萬張；建設銀行發行1.21億張，新增1,147萬張；中國銀行發行1.1億張，較上年增幅14.3%。

另外，農業銀行2018年上半年信用卡臨近億張（9,333萬張），終於突破瓶頸，下半年努力衝刺後，全年共計發了1.02億張信用卡，首次跨入「億張俱樂部」。

零售之王招商銀行在年報中，公布信用卡累計發行數量為1.14億張，穩妥的排入前三名行列，成為股份行中的佼佼者。

在大力推薦「買單吧APP」（信用卡）的交通銀行，信用卡發卡量為7,155萬張，2018年僅增加912萬張，業績差強人意。

在其餘股份行方面，中信銀行信用卡累計發卡6,705萬張，比上年末增長35.27%；全年新增發卡1,748萬張，比上年增長43.44%。

浦發銀行信用卡累計發卡5,650萬張，年增37.26%；流通卡數3,750萬張，較上年末增長39.50%。

相較於中信銀行和浦發銀行，平安銀行信用卡在2018年突破5,000萬張的大關，報告期內信用卡流通卡量5,152萬張，較上年末增長34.4%。

郵儲銀行因體量等問題，信用卡發卡量在2,300萬張左右，全年新增發卡量763萬張，排銀行中的最末位。