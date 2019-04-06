A股氣盛 下周上漲機率大

2019-04-06 02:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



分享 facebook 近期A股市場交投活躍，股價指數連創新高，清明節前滬指攻上3,200點，清明假期後的A股走勢也被看好。根據數據寶統計，2008年以來，歷年清明節後市場看好的機率較大。

統計顯示，2008年至2018年這11年的表現中，清明節前一日有八次上漲，三次下跌，清明節後有十次上漲、一次下跌。過去11年來，不僅清明節後首日上漲的機率較大，節後五日上證指數上漲的也有九次之多，下跌的僅二次。

在個股方面，春節以來有99%的個股（未統計期間上市新股）呈現上漲態勢，漲幅翻倍的有79檔股票，其中大智慧、順灝股份、科藍軟體等期間漲幅超過200%；漲幅在50%至100%的有近700檔股票，漲幅在20%至50%的有2,300多檔股票。

A股行情轉暖，不少機構對行情的看法也從「反彈市」變成牛市來了。各路資金入市加速。統計顯示，北上資金延續春節前淨買入態勢，春節後累計淨買入人民幣636億元，今年以來累計淨買入近1,300億元，相當於去年全年淨買入的四成多。

滬深兩市4日成交金額再度突破人民幣兆元，滬指收報3,246.57點，漲幅0.94%，指數再創年內新高。

國泰君安分析師李少君認為，近期A股的上漲主要原因，一是貴州茅台等藍籌股業績超出市場預期，使得之前投資人擔憂的業績風險暫時消退；二是步入第2季，為實現穩增長，大陸官方可能推出降準等貨幣政策，流動性寬鬆預期再次泛起；此外，外資的流入對市場信心有所提振。

滬指在時隔十個多月之後再次突破3,200點，展望後市，川財證券研究所高級分析師楊歐雯分析，短期來看，大陸國務院常務會議落實減稅降費配套措施、擴大金融開放、中美貿易談判進展順利及5G商用步伐加速等，繼續提升A股市場風險偏好，此外，4月降準預期較強，使流動性預期維持偏寬鬆。

她表示，工業企業利潤增速大幅下行，顯示經濟偏弱對企業盈利的壓力顯現，業績發布進入密集期，使盈利擔憂將逐步顯現，此外，A股情緒指標處於高點，且個股強度減弱等顯示，短期市場仍可能面臨衝高回落的壓力。

昨天是清明節，陸港股市皆休市，本月中旬，復活節期間，港股還將有一波四天小長假，港股4月19日至22日休市。

清明節後，陸港股市均將於4月8日正常開市。