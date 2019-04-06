爆炸效應 鹽城關閉化工園區

2019-04-06 01:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



鹽城市決定徹底關閉響水化工園區，發生爆炸事故的園區內企業，涉及多家上市公司及子公司，涉及染料、醫藥、化工等細分行業。有分析指出，原本這些細分領域市場供應量就不足，加上各地對化工企業的嚴查和限產，導致市場出現缺貨現象，導致相關產品價格上漲。

每經網報導，發生爆炸事故的響水生態化工園區原名為陳家港化工集中區，2002年6月建區，規劃總面積20平方公里，內部設有化工生產、生活服務、汙水處理廠、地面水廠、化學危險品管道接駁及散裝碼頭、消防站等基礎設施，是蘇北第一家取得環保許可綠卡資格的化工園區。

響水工業園區目前有石油化工、鹽化工、精細化工、生物化工四大產業，目前在區內投資人民幣億元以上的企業已達68家，在建企業20家。2009年，園區被江蘇省科技廳認定為全省唯一的化工類科技創業園。

證券時報報導，發生爆炸的天嘉宜化工牽涉多家A股上市公司。公司董事王海民同時也是江蘇遠征化工公司法人、執行董事。而江蘇遠征化工公司是上市公司閏土股份百分之百持股子公司。

除了閏土股份之外，響水化工園區內企業還包括雅克科技、聯化科技、安諾其、江蘇吳中等上市公司的子公司：響水雅克化工、聯化科技鹽城有限公司、江蘇安諾其化工、響水恒利達科技化工等。

爆炸事件發生後，多家上市公司發布公告回應響水爆炸事故影響。聯化科技發布公告稱，子公司江蘇聯化科技和鹽城聯化科技受園區其他企業事故影響，部分產品延遲發貨，估影響公司報告期收入約人民幣1億元。

安諾其公告表示，全資子公司江蘇安諾其化工受爆炸事故影響，已暫時停產。

吉華集團表示，公司全資子公司江蘇吉華未處於響水縣生態化工園區內，其距天嘉宜化工約25公里，事故未造成江蘇吉華人員傷亡及設備損壞。公司前十大客戶及供應商均不位於響水生態化工園區，天嘉宜化工是公司部分產品的原材料供應商之一，因其占比較小，此次重大事故不會對公司的正常生產、銷售產生重大影響。

亞邦股份表示，公司下屬子、分公司所在的化工園區距離10公里左右，公司所在化工園區各子、分公司辦公樓、宿舍區等基礎設施受到不同程度損壞，未造成人員傷亡。