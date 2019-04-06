親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大股東今年套現2,400億

2019-04-06 01:59經濟日報 記者李仲維／綜合報導

面對如火如荼的行情，機構專家紛紛喊話牛市來了，有不少投資新手紛紛進場；但上市公司重要股東減持股票的力道也相當凶猛，套現總額達人民幣526.4億元（約新台幣2,421億元）。

21世紀經濟報導，3月僅深市新增開戶數就達299萬戶，月增率達109%，同時，今年來滬指漲幅已達30.2%。但在散戶上車的同時，卻有不少股東高管趁機套現離場。

據初步統計，截至本月4日，A股上市公司今年已發布2,210份股東減持公告；Wind數據顯示，有797家上市公司出現重要股東減持行為，減持總額達526.4億元，A股整體淨減持市值達366億元。其中電子、醫藥生物、電腦等行業減持市值均超過50億元。

2017年5月，證監會發布最嚴減持新規，當年減持市值銳減。但2018年A股雖萎靡不振，依然阻擋不住減持的腳步，2019年以來股市大好，借股價高檔套現離場的股東開始增多。

統計顯示，淨減持市值超過人民幣10億元的有中興通訊、立訊精密、信維通信、同方股份等四家；超過5億元的有19家，超過1億元的有125家。

值得注意的是，這125家公司除二家之外，今年股價均有不同幅度的上漲，六家漲幅翻倍。

股東A股
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

A股氣盛 下周上漲機率大

2019-04-06 02:00

貴州茅台Q1淨利增30%

2019-04-06 01:59

爆炸效應 鹽城關閉化工園區

2019-04-06 01:59

新東方俞敏洪創業 寫傳奇

2019-04-06 01:59

陸五銀行信用卡 衝破億張

2019-04-06 01:57

教育跨越城鄉 翻轉學習資源

2019-04-05 23:31

不良貸款率走高…警鈴響

2019-04-05 23:31

奶茶妹假婚變真露餡？ 京東人事傳大地震

2019-04-05 17:45

涉竊乳腺癌研究成果 海德堡大學疑「軟禁」中國學者

2019-04-05 17:41

爆炸事故的響水工業園區將關閉 染料、醫藥、化工原料恐上漲

2019-04-05 16:06

飯來張口 AI炒菜機器人今年上交會首亮相

2019-04-05 15:51

大數據統計 A股清明節後上漲機率大

2019-04-05 14:14

貴州茅台第一季淨利增長30% 增速較去年同期放緩

2019-04-05 11:41

5噸高雄金鑽鳳梨運抵天津 從採摘到餐桌僅一周

2019-04-05 09:58

陸應屆海歸調查 3成首選互聯網

2019-04-05 02:04

浙江海上風電 年發電7.5億度

2019-04-05 02:04

湖北自貿區 新設企業破2.5萬家

2019-04-05 02:04

大灣區4城市 科創實力坐二望一

2019-04-05 02:02

減稅受惠 大灣區企業致力升級

2019-04-05 02:02

中法合作 共推農業核技術應用

2019-04-05 02:02

阿里巴巴客戶體驗中心 落腳南昌

2019-04-05 02:02

和艦登科創板 闖進第一關

2019-04-05 01:58

普陀山改名 重啟A股掛牌

2019-04-05 01:58

陸股解碼／資金進場 漲勢可期

2019-04-05 01:58

數字透露…民眾買車意願低

2019-04-05 00:17

陸催動汽車消費 政策連發

2019-04-05 00:17

日新年號令和 變陸酒商標

2019-04-05 00:17

官方超級操盤手 樓繼偉退休

2019-04-05 00:17

3月CPI增幅 估重回2時代

2019-04-05 00:17

阿里巴巴縱橫商場的「鐵軍」是如何練成的？

2019-04-04 22:45

不管川普聯合盟友打壓？谷歌在這地方悄悄與華為合作

2019-04-04 17:32

特斯拉爆客訴 Model3交付慢、故障車多

2019-04-04 17:23

大陸3月物價上漲 CPI將重回「2時代」

2019-04-04 15:55

當了十年國家大掌櫃 超級操盤手樓繼偉退休

2019-04-04 13:39

跨境電商福音 大陸行郵稅9日起最低降至13%

2019-04-04 11:28

浙商銀行行長徐仁豔最會賺 年薪逾2500萬

2019-04-04 10:00

人民幣中間價升值139點 市場人士：短期維持區間震盪

2019-04-04 09:59

陸股節前交意牛氣不減 千萬休眠帳戶甦醒

2019-04-04 09:59

產品便宜又接地氣 大陸這家手機公司成「非洲之王」

2019-04-04 04:47
看更多

熱門文章

想報復男友卻忘了他的車是哪台 女怒砸12輛名車

2019-04-05 13:13

花錢請人代為吃喝玩樂…年輕人為何迷上這股新風潮

2019-04-05 11:00

包道格：中共軍機越海峽中線 與蔡政府擬購F16有關

2019-04-05 08:40

林奕含案狼師陳星疑改名在福州授課 網民批引狼入室

2019-04-05 21:43

北京清大教授批習近平被下課 數百人士具名聲援

2019-04-05 12:14

「中國最帥教授」被爆出軌女製片 當事人這樣回應…

2019-04-05 13:35

日日陪伴往生者 33歲女入殮師常被催婚嚇跑對象

2019-04-05 15:02

疑炫富被綁 加拿大留學生的爸爸被爆是宗教界的他…

2019-04-05 13:40

新華社發文 批蔡英文挑釁大陸「嘴炮」隆隆

2019-04-05 11:56

國片《比悲傷更悲傷的故事》大陸票房創人民幣9.3億

2019-04-05 14:32

陸學者：蔡政府若不改邪歸正 軍機過中線會頻繁出現

2019-04-05 09:22

妻子「車震」快遞大叔 90後男憤怒刺死他

2019-04-05 13:31

大陸賓士小黃 起步價500元日接5、6單周薪4萬5

2019-04-05 11:32

黃金獵犬一路跟回家 嚇得175公分男躲陽台抽泣

2019-04-05 17:21

教師墜樓一個月 再爆約聘師當眾被辭職

2019-04-05 15:17

5噸高雄金鑽鳳梨運抵天津 從採摘到餐桌僅一周

2019-04-05 09:58

大陸「腐敗重災區」 鐵嶺市黨政一把手雙換人

2019-04-05 17:19

劉鶴訪美遭攔車陳情 陸民如影隨形

2019-04-05 10:53

汶萊伊斯蘭刑法適用外國遊客 大陸使館發布提醒

2019-04-05 22:12

美媒熱炒中國女諜案 環球時報：真相哭笑不得…

2019-04-05 17:47

奶茶妹假婚變真露餡？ 京東人事傳大地震

2019-04-05 17:45

寵物版宮心計 羊太受寵遭狗嫉妒帶出社區弄丟

2019-04-05 18:11

飯來張口 AI炒菜機器人今年上交會首亮相

2019-04-05 15:51

兩岸「新四通」人民日報：金門馬祖捷足先登

2019-04-05 14:45

中國區Apple Music 封殺佔中藝人達明一派作品幾乎全被下架 何韻詩早被銷聲匿跡…

2019-04-05 12:01

大爆炸死78人 江蘇擬大減化工業

2019-04-05 10:38

拒認罪 六四酒案最後被告陳兵判刑3年半

2019-04-05 15:13

花444元死一次…上海死亡體驗館 3年「火化」7000活人

2019-04-05 16:18

菲籍女子爬山墮梧桐寨瀑布 前額凹陷送院亡

2019-04-05 14:50

中美協議遲遲未簽 新華社敏感時機喊話努力相向而行

2019-04-05 15:10

大陸堵非洲豬瘟 只剩西藏海南未淪陷

2019-04-05 09:44

爆炸事故的響水工業園區將關閉 染料、醫藥、化工原料恐上漲

2019-04-05 16:06

私人地方偷拍無法管 15案暫停

2019-04-05 12:16

中小學線上教習思想　學習強國app翻版

2019-04-05 12:34

新股民小心！A股減持兇猛 重要股東已套現逾2,400億

2019-04-05 16:25

人民網徵首席調查記者 第一條件是維護習核心

2019-04-05 18:25

「逃犯」變「逃錢」商界憂修法嚇跑外資 引發港失業潮

2019-04-05 11:55

香港麻疹疫情累計50例 專家稱或蔓延社區

2019-04-05 12:06

江蘇鹽城將徹底關閉響水化工園區

2019-04-05 10:22

使用自己電腦洩題 協和案終審無罪

2019-04-05 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top