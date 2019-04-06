大股東今年套現2,400億

2019-04-06 01:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李仲維 ／綜合報導



面對如火如荼的行情，機構專家紛紛喊話牛市來了，有不少投資新手紛紛進場；但上市公司重要股東減持股票的力道也相當凶猛，套現總額達人民幣526.4億元（約新台幣2,421億元）。

21世紀經濟報導，3月僅深市新增開戶數就達299萬戶，月增率達109%，同時，今年來滬指漲幅已達30.2%。但在散戶上車的同時，卻有不少股東高管趁機套現離場。

據初步統計，截至本月4日，A股上市公司今年已發布2,210份股東減持公告；Wind數據顯示，有797家上市公司出現重要股東減持行為，減持總額達526.4億元，A股整體淨減持市值達366億元。其中電子、醫藥生物、電腦等行業減持市值均超過50億元。

2017年5月，證監會發布最嚴減持新規，當年減持市值銳減。但2018年A股雖萎靡不振，依然阻擋不住減持的腳步，2019年以來股市大好，借股價高檔套現離場的股東開始增多。

統計顯示，淨減持市值超過人民幣10億元的有中興通訊、立訊精密、信維通信、同方股份等四家；超過5億元的有19家，超過1億元的有125家。

值得注意的是，這125家公司除二家之外，今年股價均有不同幅度的上漲，六家漲幅翻倍。