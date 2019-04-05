親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日職／王柏融第三打席一壘安打帶打點 首盜也出爐

「詩詞界男神」役男被推下樓腦震盪 役政署說話了

奶茶妹假婚變真露餡？ 京東人事傳大地震

2019-04-05 17:45世界日報 記者 李春

由愚人節起首的4月，從來就會傳聞或稱謠言多多，何況是清明節的前夜。這天一直到清明凌晨，中國社交媒體才安靜下來，不再等驗證奶茶妹離婚聲明到底有沒有。

清明節前夜，據稱是不明人士的爆料，說奶茶妹章澤天將於當晚發布離婚聲明，爆料者還表示要「坐等大瓜」，並稱「心疼娛記朋友和微博工作人員，放假前還有加個大班」。

然而奶茶妹的公司京東聞訊立即闢謠，明確向查詢的媒體說：假的！京東有位副總裁叫宋暘不僅還暗示該傳聞不存在，還說「祝他們（謠傳者）清明節快樂！」

自京東的老闆劉強東有那明尼蘇達故事後，就算章澤天跟劉強東有種種秀恩愛，不看好、等強風變天的人有的是，更何況事前一天，有章澤天卸任劉強東旗下公司董事的故事發生，就已經有二位婚變在即之說。

此前曾有報導說，與章澤天有關的公司共計十家，其中江蘇章澤天文化發展公司為其100%持股，並任職執行董事兼總經理。同時，她也持股多間公司，持股比率為1%-10%不等。

婚變闢謠，但京東人事政變，還不知道是真是假。也在同日，在傳出京東首席公共事務官藍燁辭職消息後，京東也是立即回應，說因為個人和家庭原因，藍燁將辭去京東集團執行副總裁兼首席公共事務官職務，5月31日生效。

就在有人猜測藍燁是因自己的家庭原因還是別人的家庭原因辭職之際，可能因同一原因，財經圈傳說京東「一日之內要優化六、七位高層」，包括副總裁楊平、丁霞、于永利等，所謂「優化」，就是拿錢叫你走人，對副總裁這一級高層，這事只有老闆來做，如這一傳言不是謠言，那這間公司就真的地震了。

京東的老闆劉強東與奶茶妹章澤天。（取材自微博）
京東的老闆劉強東與奶茶妹章澤天。（取材自微博）
分享

清明節劉強東奶茶
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

涉竊乳腺癌研究成果 海德堡大學疑「軟禁」中國學者

2019-04-05 17:41

爆炸事故的響水工業園區將關閉 染料、醫藥、化工原料恐上漲

2019-04-05 16:06

飯來張口 AI炒菜機器人今年上交會首亮相

2019-04-05 15:51

大數據統計 A股清明節後上漲機率大

2019-04-05 14:14

貴州茅台第一季淨利增長30% 增速較去年同期放緩

2019-04-05 11:41

5噸高雄金鑽鳳梨運抵天津 從採摘到餐桌僅一周

2019-04-05 09:58

陸應屆海歸調查 3成首選互聯網

2019-04-05 02:04

浙江海上風電 年發電7.5億度

2019-04-05 02:04

湖北自貿區 新設企業破2.5萬家

2019-04-05 02:04

大灣區4城市 科創實力坐二望一

2019-04-05 02:02

減稅受惠 大灣區企業致力升級

2019-04-05 02:02

中法合作 共推農業核技術應用

2019-04-05 02:02

阿里巴巴客戶體驗中心 落腳南昌

2019-04-05 02:02

和艦登科創板 闖進第一關

2019-04-05 01:58

普陀山改名 重啟A股掛牌

2019-04-05 01:58

陸股解碼／資金進場 漲勢可期

2019-04-05 01:58

數字透露…民眾買車意願低

2019-04-05 00:17

陸催動汽車消費 政策連發

2019-04-05 00:17

日新年號令和 變陸酒商標

2019-04-05 00:17

官方超級操盤手 樓繼偉退休

2019-04-05 00:17

3月CPI增幅 估重回2時代

2019-04-05 00:17

阿里巴巴縱橫商場的「鐵軍」是如何練成的？

2019-04-04 22:45

不管川普聯合盟友打壓？谷歌在這地方悄悄與華為合作

2019-04-04 17:32

特斯拉爆客訴 Model3交付慢、故障車多

2019-04-04 17:23

大陸3月物價上漲 CPI將重回「2時代」

2019-04-04 15:55

當了十年國家大掌櫃 超級操盤手樓繼偉退休

2019-04-04 13:39

跨境電商福音 大陸行郵稅9日起最低降至13%

2019-04-04 11:28

浙商銀行行長徐仁豔最會賺 年薪逾2500萬

2019-04-04 10:00

人民幣中間價升值139點 市場人士：短期維持區間震盪

2019-04-04 09:59

陸股節前交意牛氣不減 千萬休眠帳戶甦醒

2019-04-04 09:59

產品便宜又接地氣 大陸這家手機公司成「非洲之王」

2019-04-04 04:47

深圳3月新房成交量 大幅回升

2019-04-04 04:43

海絲品博會 齊聚一帶一路310企業

2019-04-04 04:43

南沙自貿區 營商環境評估表現佳

2019-04-04 04:43

中關村國際青創平台 北京揭牌

2019-04-04 04:42

76家房企年報 去年利潤漲達23%

2019-04-04 04:42

融入大灣區 東莞打造世界級製造業群

2019-04-04 04:41

陸股解碼／下半年多頭行情可期

2019-04-04 02:54

滬指站上3,200關 一年新高

2019-04-04 02:54
看更多

熱門文章

想報復男友卻忘了他的車是哪台 女怒砸12輛名車

2019-04-05 13:13

花錢請人代為吃喝玩樂…年輕人為何迷上這股新風潮

2019-04-05 11:00

包道格：中共軍機越海峽中線 與蔡政府擬購F16有關

2019-04-05 08:40

北京清大教授批習近平被下課 數百人士具名聲援

2019-04-05 12:14

「中國最帥教授」被爆出軌女製片 當事人這樣回應…

2019-04-05 13:35

疑炫富被綁 加拿大留學生的爸爸被爆是宗教界的他…

2019-04-05 13:40

日日陪伴往生者 33歲女入殮師常被催婚嚇跑對象

2019-04-05 15:02

新華社發文 批蔡英文挑釁大陸「嘴炮」隆隆

2019-04-05 11:56

妻子「車震」快遞大叔 90後男憤怒刺死他

2019-04-05 13:31

陸學者：蔡政府若不改邪歸正 軍機過中線會頻繁出現

2019-04-05 09:22

大陸賓士小黃 起步價500元日接5、6單周薪4萬5

2019-04-05 11:32

陸船屢出沒中業島 菲控「已違法」

2019-04-05 00:45

阿里巴巴縱橫商場的「鐵軍」是如何練成的？

2019-04-04 22:45

5噸高雄金鑽鳳梨運抵天津 從採摘到餐桌僅一周

2019-04-05 09:58

教師墜樓一個月 再爆約聘師當眾被辭職

2019-04-05 15:17

劉鶴訪美遭攔車陳情 陸民如影隨形

2019-04-05 10:53

國片《比悲傷更悲傷的故事》大陸票房創人民幣9.3億

2019-04-05 14:32

陸大學招手 提供台原民免試名額

2019-04-05 00:52

黃金獵犬一路跟回家 嚇得175公分男躲陽台抽泣

2019-04-05 17:21

男子東鐵上疑偷拍女子裙底 數名乘客合力逮兇

2019-04-04 21:14

中國區Apple Music 封殺佔中藝人達明一派作品幾乎全被下架 何韻詩早被銷聲匿跡…

2019-04-05 12:01

浙江海上風電 年發電7.5億度

2019-04-05 02:04

大爆炸死78人 江蘇擬大減化工業

2019-04-05 10:38

大陸「腐敗重災區」 鐵嶺市黨政一把手雙換人

2019-04-05 17:19

兩岸「新四通」人民日報：金門馬祖捷足先登

2019-04-05 14:45

用智慧手環督促清掃 南京被批苛待環衛工

2019-04-04 21:51

菲籍女子爬山墮梧桐寨瀑布 前額凹陷送院亡

2019-04-05 14:50

中美是否接近達成協議 中國商務部未鬆口

2019-04-04 22:10

清明瘋出遊 三線城市民宿搶手

2019-04-05 02:04

「逃犯」變「逃錢」商界憂修法嚇跑外資 引發港失業潮

2019-04-05 11:55

私人地方偷拍無法管 15案暫停

2019-04-05 12:16

飯來張口 AI炒菜機器人今年上交會首亮相

2019-04-05 15:51

爆炸事故的響水工業園區將關閉 染料、醫藥、化工原料恐上漲

2019-04-05 16:06

香港麻疹疫情累計50例 專家稱或蔓延社區

2019-04-05 12:06

拒認罪 六四酒案最後被告陳兵判刑3年半

2019-04-05 15:13

江蘇鹽城將徹底關閉響水化工園區

2019-04-05 10:22

中小學線上教習思想　學習強國app翻版

2019-04-05 12:34

大陸堵非洲豬瘟 只剩西藏海南未淪陷

2019-04-05 09:44

中美協議遲遲未簽 新華社敏感時機喊話努力相向而行

2019-04-05 15:10

使用自己電腦洩題 協和案終審無罪

2019-04-05 12:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top