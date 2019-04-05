奶茶妹假婚變真露餡？ 京東人事傳大地震

2019-04-05 17:45 世界日報 記者 世界日報 記者 李春



由愚人節起首的4月，從來就會傳聞或稱謠言多多，何況是清明節的前夜。這天一直到清明凌晨，中國社交媒體才安靜下來，不再等驗證奶茶妹離婚聲明到底有沒有。

清明節前夜，據稱是不明人士的爆料，說奶茶妹章澤天將於當晚發布離婚聲明，爆料者還表示要「坐等大瓜」，並稱「心疼娛記朋友和微博工作人員，放假前還有加個大班」。

然而奶茶妹的公司京東聞訊立即闢謠，明確向查詢的媒體說：假的！京東有位副總裁叫宋暘不僅還暗示該傳聞不存在，還說「祝他們（謠傳者）清明節快樂！」

自京東的老闆劉強東有那明尼蘇達故事後，就算章澤天跟劉強東有種種秀恩愛，不看好、等強風變天的人有的是，更何況事前一天，有章澤天卸任劉強東旗下公司董事的故事發生，就已經有二位婚變在即之說。

此前曾有報導說，與章澤天有關的公司共計十家，其中江蘇章澤天文化發展公司為其100%持股，並任職執行董事兼總經理。同時，她也持股多間公司，持股比率為1%-10%不等。

婚變闢謠，但京東人事政變，還不知道是真是假。也在同日，在傳出京東首席公共事務官藍燁辭職消息後，京東也是立即回應，說因為個人和家庭原因，藍燁將辭去京東集團執行副總裁兼首席公共事務官職務，5月31日生效。

就在有人猜測藍燁是因自己的家庭原因還是別人的家庭原因辭職之際，可能因同一原因，財經圈傳說京東「一日之內要優化六、七位高層」，包括副總裁楊平、丁霞、于永利等，所謂「優化」，就是拿錢叫你走人，對副總裁這一級高層，這事只有老闆來做，如這一傳言不是謠言，那這間公司就真的地震了。