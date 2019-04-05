涉竊乳腺癌研究成果 海德堡大學疑「軟禁」中國學者

2019-04-05 17:41 世界日報 中國新聞組／北京5日電



德國著名學府海德堡大學傳出疑似「盜取」中國學者楊蓉西科研成果。中國科學報3日報導，去年4月，楊蓉西被撤銷項目負責人職位後，還被安排在一間單獨辦公室，每隔一個小時，都會給她的辦公室打電話，就連外出看病也要求醫生開時間證明，情況近乎「軟禁」。消息披露後，德方調查組致電目前人在南京醫科大學的楊蓉西，承諾會盡快公布調查結果。

環球網報導，今年2月，海德堡大學高調對外界宣布，該大學醫學院成功研發出血液測試乳腺癌的方法，稱是「乳腺癌診斷的里程碑」，德媒也稱是「轟動世界的成果」，許多媒體還刊登海德堡大學醫學院婦科醫院院長克里斯托夫澤恩及其學生薩拉舍特的宣傳照。但他們的研究成果遭到德國癌症協會等六個專業協會質疑。

3月26日，海德堡當地的萊茵內卡報報導，質疑澤恩等人所稱的研究成果源於中國學者楊蓉西及其團隊2016年在海德堡大學醫學院開發的乳腺癌血液檢測法，當時在95%以上的病例中能正確診斷乳腺癌。楊蓉西還因此登上德國科學雜誌《Onyx》。

報導引述對楊蓉西在海德堡大學的前同事採訪稱，2017年4月，楊在沒有任何解釋和理由的情況下突然被告知退出了項目組，舍特接管了領導權。舍特曾幫忙收過少量標本，但並不在乳腺癌篩查組。

德國媒體明鏡周刊3月29日以此為題跟進報導，並引述知情人士的話稱，澤恩和舍特「盜取」中國女學者楊蓉西的成果。

中國科學報4月3日報導，2017年4月，楊蓉西被撤銷項目負責人職位後，被安排在單獨辦公室，與項目組同事隔離。楊蓉西說：「他們還要求我每天上下班都需要向院長克里斯托夫澤恩的秘書當面報告時間，包括午飯時間出去多久都要當面報告。」這種「特殊待遇」，不僅在海德堡，在德國任何工作單位都聞所未聞。

萊茵內卡報報導認為，按照德國雇員發明法規和版權法規，楊蓉西至少可以獲得所有收入的30%。但海德堡大學卻找各種藉口，不願做出正面回答。大學醫學院還拒絕證實楊蓉西等三人是主要發明者。