大數據統計 A股清明節後上漲機率大

2019-04-05 14:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



近期A股市場交投活躍、股指連創新高，對於清明假期後的A股走勢，根據數據寶統計顯示，2008年以來，歷年清明節後市場看好的機率較大。

統計顯示，2008年至2018年這11年的表現中，清明節前一日有8次上漲，3次下跌，清明節後有10次上漲、1次下跌。進一步統計顯示，過去11年來，不僅清明節後首日上漲的機率較大，節後五日滬指上漲的也有9次，下跌的僅2次。

在個股方面，春節以來有99%的個股（未統計期間上市新股）呈現上漲態勢，漲幅翻倍的有79檔，其中大智慧、順灝股份、科藍軟體等期間漲幅超過200%；漲幅在50%至100%的有近700檔，漲幅在20%至50%的有2,300多檔。

A股行情轉暖，不少機構對行情的看法也從「反彈市」變成牛市來了。各路資金入市加速。統計顯示，北上資金延續春節前淨買入態勢，春節後累計淨買入人民幣636億元，今年以來累計淨買入近1,300億，相當於去年全年淨買入的四成多。

滬深兩市4日成交額再度突破兆元人民幣，滬指收報3,246.57點，漲幅0.94%，指數再創年內新高。

國泰君安分析師李少君認為，近期A股的上漲主要原因，一是貴州茅台等藍籌股業績超出市場預期，使得之前投資人擔憂的業績風險暫時消退；二是步入第二季，為實現穩增長，大陸官方可能推出降準等貨幣政策，流動性寬鬆預期再次泛起；此外，外資的流入也對市場信心有所提振。

滬指在時隔10個多月之後再次突破3,200點，展望後市，川財證券研究所高級分析師楊歐雯分析，短期來看，大陸國務院常務會議落實減稅降費配套措施、擴大金融開放、中美貿易談判進展順利及5G商用步伐加速等，繼續提升A股市場風險偏好，此外，4月降準預期較強，使流動性預期維持偏寬鬆。

但她也表示，工業企業利潤增速大幅下行，顯示經濟偏弱對企業盈利的壓力顯現，業績發布進入密集期，使盈利擔憂將逐步顯現，此外，A股情緒指標處於高點，且個股強度減弱等顯示，短期市場仍可能面臨衝高回落的壓力。

今天是清明節，陸港股市皆休市，本月中旬，港股還將有一波4天小長假。

清明節假期期間，根據港交所、滬深交易所交易安排，陸港股4月5日休市，4月8日正常開市。其中，4月5日（星期五）至4月7日（星期日）不提供港股通服務，北向通、南向通全部關閉。