親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大數據統計 A股清明節後上漲機率大

2019-04-05 14:14聯合報 記者李仲維╱即時報導

近期A股市場交投活躍、股指連創新高，對於清明假期後的A股走勢，根據數據寶統計顯示，2008年以來，歷年清明節後市場看好的機率較大。

統計顯示，2008年至2018年這11年的表現中，清明節前一日有8次上漲，3次下跌，清明節後有10次上漲、1次下跌。進一步統計顯示，過去11年來，不僅清明節後首日上漲的機率較大，節後五日滬指上漲的也有9次，下跌的僅2次。

在個股方面，春節以來有99%的個股（未統計期間上市新股）呈現上漲態勢，漲幅翻倍的有79檔，其中大智慧、順灝股份、科藍軟體等期間漲幅超過200%；漲幅在50%至100%的有近700檔，漲幅在20%至50%的有2,300多檔。

A股行情轉暖，不少機構對行情的看法也從「反彈市」變成牛市來了。各路資金入市加速。統計顯示，北上資金延續春節前淨買入態勢，春節後累計淨買入人民幣636億元，今年以來累計淨買入近1,300億，相當於去年全年淨買入的四成多。

滬深兩市4日成交額再度突破兆元人民幣，滬指收報3,246.57點，漲幅0.94%，指數再創年內新高。

國泰君安分析師李少君認為，近期A股的上漲主要原因，一是貴州茅台等藍籌股業績超出市場預期，使得之前投資人擔憂的業績風險暫時消退；二是步入第二季，為實現穩增長，大陸官方可能推出降準等貨幣政策，流動性寬鬆預期再次泛起；此外，外資的流入也對市場信心有所提振。

滬指在時隔10個多月之後再次突破3,200點，展望後市，川財證券研究所高級分析師楊歐雯分析，短期來看，大陸國務院常務會議落實減稅降費配套措施、擴大金融開放、中美貿易談判進展順利及5G商用步伐加速等，繼續提升A股市場風險偏好，此外，4月降準預期較強，使流動性預期維持偏寬鬆。

但她也表示，工業企業利潤增速大幅下行，顯示經濟偏弱對企業盈利的壓力顯現，業績發布進入密集期，使盈利擔憂將逐步顯現，此外，A股情緒指標處於高點，且個股強度減弱等顯示，短期市場仍可能面臨衝高回落的壓力。

今天是清明節，陸港股市皆休市，本月中旬，港股還將有一波4天小長假。

清明節假期期間，根據港交所、滬深交易所交易安排，陸港股4月5日休市，4月8日正常開市。其中，4月5日（星期五）至4月7日（星期日）不提供港股通服務，北向通、南向通全部關閉。

4月8日（星期一）起照常開通港股通服務。復活節期間，根據港交所交易安排，港股4月19日至4月22日休市。其中，4月18日北向通關閉，4月19日至4月22日北向通、南向通全部關閉。

圖/數據寶
圖/數據寶
分享

港股清明節
大人版的兒童節禮物 全聯 500 元禮券等您領

相關新聞

5噸高雄金鑽鳳梨運抵天津 從採摘到餐桌僅一周

2019-04-05 09:58

陸應屆海歸調查 3成首選互聯網

2019-04-05 02:04

浙江海上風電 年發電7.5億度

2019-04-05 02:04

湖北自貿區 新設企業破2.5萬家

2019-04-05 02:04

大灣區4城市 科創實力坐二望一

2019-04-05 02:02

減稅受惠 大灣區企業致力升級

2019-04-05 02:02

中法合作 共推農業核技術應用

2019-04-05 02:02

阿里巴巴客戶體驗中心 落腳南昌

2019-04-05 02:02

和艦登科創板 闖進第一關

2019-04-05 01:58

普陀山改名 重啟A股掛牌

2019-04-05 01:58

陸股解碼／資金進場 漲勢可期

2019-04-05 01:58

數字透露…民眾買車意願低

2019-04-05 00:17

陸催動汽車消費 政策連發

2019-04-05 00:17

日新年號令和 變陸酒商標

2019-04-05 00:17

官方超級操盤手 樓繼偉退休

2019-04-05 00:17

3月CPI增幅 估重回2時代

2019-04-05 00:17

阿里巴巴縱橫商場的「鐵軍」是如何練成的？

2019-04-04 22:45

不管川普聯合盟友打壓？谷歌在這地方悄悄與華為合作

2019-04-04 17:32

特斯拉爆客訴 Model3交付慢、故障車多

2019-04-04 17:23

大陸3月物價上漲 CPI將重回「2時代」

2019-04-04 15:55

當了十年國家大掌櫃 超級操盤手樓繼偉退休

2019-04-04 13:39

跨境電商福音 大陸行郵稅9日起最低降至13%

2019-04-04 11:28

浙商銀行行長徐仁豔最會賺 年薪逾2500萬

2019-04-04 10:00

人民幣中間價升值139點 市場人士：短期維持區間震盪

2019-04-04 09:59

陸股節前交意牛氣不減 千萬休眠帳戶甦醒

2019-04-04 09:59

產品便宜又接地氣 大陸這家手機公司成「非洲之王」

2019-04-04 04:47

深圳3月新房成交量 大幅回升

2019-04-04 04:43

海絲品博會 齊聚一帶一路310企業

2019-04-04 04:43

南沙自貿區 營商環境評估表現佳

2019-04-04 04:43

中關村國際青創平台 北京揭牌

2019-04-04 04:42

76家房企年報 去年利潤漲達23%

2019-04-04 04:42

融入大灣區 東莞打造世界級製造業群

2019-04-04 04:41

陸股解碼／下半年多頭行情可期

2019-04-04 02:54

滬指站上3,200關 一年新高

2019-04-04 02:54

小米雙喜 旗下小金雞冒出頭

2019-04-04 02:54

外匯存底連五月創新高

2019-04-04 00:50

中共籲歐盟：5G政策不針對特定國

2019-04-04 00:18

Altaba基金要出清阿里巴巴持股

2019-04-03 23:28

華為消費者業務拚高成長

2019-04-03 23:28
看更多

熱門文章

前駐台記者葉班長諷AIT美軍 只是換個馬甲而已

2019-04-04 16:51

即時短評／「禽獸論」 陳明通只是措詞不當嗎？

2019-04-04 18:57

特斯拉爆客訴 Model3交付慢、故障車多

2019-04-04 17:23

花錢請人代為吃喝玩樂…年輕人為何迷上這股新風潮

2019-04-05 11:00

驚悚「兵馬俑酒店」 博物院長：非常反感

2019-04-04 18:48

兩岸三聯手出資逾303億元 入股日JDI佈局OLED

2019-04-04 15:45

包道格：中共軍機越海峽中線 與蔡政府擬購F16有關

2019-04-05 08:40

現役美軍進駐AIT 陸外交部：違反一中及中美聯合公報

2019-04-04 16:16

想報復男友卻忘了他的車是哪台 女怒砸12輛名車

2019-04-05 13:13

北京清大教授批習近平被下課 數百人士具名聲援

2019-04-05 12:14

後宮三千佳麗住的東西六宮 北京故宮啟動復舊

2019-04-04 15:51

陸非洲豬瘟疫情再擴大 新疆也淪陷只剩西藏海南

2019-04-04 17:46

陸學者：蔡政府若不改邪歸正 軍機過中線會頻繁出現

2019-04-05 09:22

新華社發文 批蔡英文挑釁大陸「嘴炮」隆隆

2019-04-05 11:56

大陸賓士小黃 起步價500元日接5、6單周薪4萬5

2019-04-05 11:32

陸船屢出沒中業島 菲控「已違法」

2019-04-05 00:45

不管川普聯合盟友打壓？谷歌在這地方悄悄與華為合作

2019-04-04 17:32

「中國最帥教授」被爆出軌女製片 當事人這樣回應…

2019-04-05 13:35

阿里巴巴縱橫商場的「鐵軍」是如何練成的？

2019-04-04 22:45

妻子「車震」快遞大叔 90後男憤怒刺死他

2019-04-05 13:31

5噸高雄金鑽鳳梨運抵天津 從採摘到餐桌僅一周

2019-04-05 09:58

梵國務卿：梵中主教協議為促進大陸宗教自由

2019-04-04 14:43

涼山山林大火／倖存生：爆燃沒預兆 火焰像巨大彎刀瞬間砍到

2019-04-04 17:00

疑炫富被綁 加拿大留學生的爸爸被爆是宗教界的他…

2019-04-05 13:40

劉鶴訪美遭攔車陳情 陸民如影隨形

2019-04-05 10:53

陸大學招手 提供台原民免試名額

2019-04-05 00:52

外賣員進電梯被夾 遷怒老人一腳把她踹飛

2019-04-04 15:47

男子東鐵上疑偷拍女子裙底 數名乘客合力逮兇

2019-04-04 21:14

中國區Apple Music 封殺佔中藝人達明一派作品幾乎全被下架 何韻詩早被銷聲匿跡…

2019-04-05 12:01

大陸3月物價上漲 CPI將重回「2時代」

2019-04-04 15:55

浙江海上風電 年發電7.5億度

2019-04-05 02:04

用智慧手環督促清掃 南京被批苛待環衛工

2019-04-04 21:51

中美是否接近達成協議 中國商務部未鬆口

2019-04-04 22:10

大爆炸死78人 江蘇擬大減化工業

2019-04-05 10:38

鴻海子公司 處分廣州橙行智動汽車股權

2019-04-04 18:38

清明瘋出遊 三線城市民宿搶手

2019-04-05 02:04

故宮首次拍賣萬壽燈、天燈 8532萬天價成交

2019-04-04 16:56

「逃犯」變「逃錢」商界憂修法嚇跑外資 引發港失業潮

2019-04-05 11:55

日媒：富智康縮減智慧手機生產 轉攻智慧網聯車

2019-04-04 15:45

私人地方偷拍無法管 15案暫停

2019-04-05 12:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top