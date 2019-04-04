阿里巴巴縱橫商場的「鐵軍」是如何練成的？

2019-04-04 22:45 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸電商龍頭、阿里集團早前公布截至2018年12月31日的2019財年第3財季財報，當季營收達人民幣1,172.78億元（約合新台幣5,278億元），年比增長41%。阿里巴巴如何成就今天的地位？阿里前B2B總裁衛哲指出，關鍵在於阿里透過招聘、培訓與考核，建立了一支縱橫商場的「鐵軍」。

大陸網路財經媒體《華爾街見聞》報導，目前擔任嘉御基金創始合夥人的衛哲，日前在一場題為「新時代、新組織：打造新鐵軍」的演講。

衛哲現年49歲，31歲就成為歐洲跨國家居建材零售集團百安居（中國）首席執行官。衛哲曾於2006年11月至2011年2月任職阿里巴巴。

衛哲在談到組織管理時指出，不管時代如何變動，組織根基有「三板斧」不能改。第一板斧：招聘。他形容，招聘相當於部隊招兵，最重要的一點是：不能輕易下放招聘權。

衛哲回憶，他加入阿里的第一天，阿里巴巴創始人之一、首席人才官彭蕾告訴他，「你不能馬上招人。」衛哲回她，「我在百安居管3萬人，招了好多好多人。」

彭蕾跟他說，你在百安居招人再正確，也不可能跟阿里巴巴一樣，不是技能不一樣，是看人、用人標準不一樣。

怎麼辦？訓練。衛哲得先實際看三場阿里巴巴總裁、副總裁怎麼招人，看完還要分享心得，覺得阿里招人有哪些地方一樣，哪些地方不一樣，答對了才能去招人。

衛哲表示，很多企業容易犯的錯誤的是，公司大了，老闆就不自己招人了。馬雲在公司還在4、500人規模時，所有人的面試他都參與，包括前臺跟保全。衛哲說，「一個行政經理招的前臺，他最好的出路就是當上行政經理，馬雲招的前臺就有可能做副總裁。」

衛哲並提出，招人時還應關注這個人能力以外的其他因素。這不是阿里原創，而是向Google學的。Google面試會有九個人面談，其中三人不是該部門的人，秘書、行政都能面試工程師。

Google面試有一個問題是問考官：「你面試的這個人，願不願意跟他一起去旅行？」如果不願意，這個人就別招，因為他跟你的味道不對。

因此，阿里有了「聞味官」，任職三年以上的優秀員工可以參與跨部門面試，不用管專業技能，只要關心應聘者有沒有阿里的味道。

組織管理「三板斧」之二是：培訓不能當兒戲。衛哲說，如果招聘是招兵，培訓就是演習。對新人培訓的核心就是：培訓強度和難度要比他實際的工作高。

衛哲表示，阿里的業務員培訓，5點起床，7點早餐，7點半開早會，8點跟銷售上街掃街，晚上8點開晚會，10點就寢，連續90天。衛哲說，「很多銷售扛不住了，我寧可他在培訓期間扛不住。」

至於阿里的工程師培訓，必須88小時連續寫代碼、修Bug，累了就到旁邊行軍床眯幾個小時，接著繼續。

衛哲說，如此一來，真上崗了就會發現，工作其實沒那麼累。每年「雙11」，阿里工程師大概有48到72個小時不能休息。但這對阿里的工程師而言，毫無問題。因為培訓時早經歷了88小時的魔鬼訓練。

此外，衛哲指出，培訓的教官千萬不能外聘。阿里巴巴M4（總監）級別以下的培訓不允許接觸外部教官。只有M4以上、「抗藥性比較強」的人，才能聽外部講師的課，消化了以後變成他的東西再回去講，M4以下的培訓全部公司自己來。

組織管理「三板斧」之三：考核就必須有獎懲。衛哲指出，考核在軍隊裡就是賞罰。考核有兩個目的：第一，對員工好，告訴他有什麼問題需要改進；第二，對公司好，目標是爭取達成全年業績。否則到了年底業績完成不了，就是完成不了，所以考核的頻率很重要。

衛哲說，考核的結果要排序。阿里巴巴採通用電氣的「2：7：1」法則，亦即一個團隊十個人，一定要排出最優秀的一、二名是誰，最差的10%又是誰。升官、發財都是「2」，阿里甚至一度將獎金40%至50%給前20%的人。最後10%的人則是降職或淘汰。

衛哲表示，很多人可能會覺得，這樣的考核過於殘酷。但「商場如戰場」，「你如果對這10%的人仁慈，就是對另外90%的人殘酷。慈不掌兵，公司也一樣。」