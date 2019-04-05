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陸股解碼／資金進場 漲勢可期

2019-04-05 01:58經濟日報 ■沈宏達

大陸3月PMI數據重回擴張後，市場對經濟基本面落底向上的信心獲大幅提振，資本市場正面反映，上證指數旋即以兩紅K拉升走勢，脫離整理區間，確立上升格局不變。3日季線扣抵來到2,464點波段起漲位置，未來季線快速上揚可望提供指數支撐，搭配資金持續進場，有機會再度開啟波段漲勢。

2018下半年起，大陸貨幣政策轉向｢穩貨幣、寬信用｣，至今年1、2月引導宏觀數據浮現落底跡象，此預期於3月得到PMI重回擴張之初步確認；同時，3月底、4月初美中再啟貿易談判，大陸國務院副總理劉鶴訪美，雙方氣氛良好下，貿易協商很可能進入最後階段，穩定投資人信心。

雖然4月進入第1季財報公布期，增加短線變數，不過市場已偏保守看待，預估影響有限。PMI優於預期激勵A股正面反應，顯示市場信心正處於持續恢復階段，傾向反映利多訊息，搭配減稅降費等實質措施，以及美中貿易談判未有意外利空，A股指數可望進一步走揚。今年第2季A股面對的是低基期、內部政策利多，以及國際局勢轉佳之有利背景，與2018年的悲觀大相逕庭，4月3日上證指數突破3,200點，是2018年5月以來首次，已可說明投資氛圍大幅轉變。

對於猶豫進場時機的投資人，或許前波漲勢讓人有漲多的感覺，事實上2月卡在企業財報、景氣基本面等問題待確認，加上漲勢來的又猛又快，市場大部分資金並未參與到躁動行情，隨盤面轉好，大資金持續進場意味真正的主升段很可能還在後面，建議可於整理回檔之際進場增持相關部位，適度操作。

（作者是富蘭克林華美大陸A股基金經理人）

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