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和艦登科創板 闖進第一關

2019-04-05 01:58經濟日報 記者蔡敏姿／綜合報導

聯電旗下和艦芯片製造（蘇州）股份公司申請大陸科創板有新進度，上海證交所昨（4）日官網顯示和艦公司審核狀態為「已問詢」，進入第一關，問詢內容和回覆將在網上同步披露。

上交所官網公告，對三家企業申報科創板提出問詢，分別為和艦芯片製造股份公司、廣東利元亨智能裝備股份有限公司及江蘇北人機器人系統股份有限公司等。

科創板審核流程：在受理後20個工作日內，交易所將對企業發出首輪審核問詢。審核問詢可多輪進行，審核時限為3個月。在審核機構認為不需要進一步問詢的，將出具審核報告提交上市委員會。在上市委員會形成合議、交易所出具審核意見後，證監會將在20個工作日內，對註冊申請作出同意或不予註冊的決定。

如照上述問詢審核流程順利進展，和艦芯片公司有望成為首家在科創板上市掛牌的台資公司。

國際金融報報導，和艦芯片的股東名單由橡木聯合和富拉凱諮詢組成，分別持股98.14%及1.86%。值得注意是，聯電間接持有橡木聯合100%的股權，也就是說，和艦芯片最終的控股股東為聯電。

另外，申報稿顯示，此次和艦芯片欲發行4億股股份，占發行後總股本的11.1%，若此次發行成功後，聯華電子持有和艦芯片的股份比例將被稀釋到87.24%，仍處於絕對控股地位。

和艦芯片此次選擇「預計市值不低於人民幣30億元，且最近一年營業收入不低於人民幣3億元」的上市標準申報科創板。公司去年營收人民幣36.94億元，2018年5月公司估值約人民幣66.98億元，滿足科創板申報條件。

據了解，和艦芯片主要從事12吋及8吋晶圓研發製造業務，其中和艦芯片母公司主要從事8吋晶圓研發製造業務。

中證網報導，科創板3月22日公布首批獲得受理的科創板企業名單至今，短短半個月時間內，受理企業總數已突破50家。

在50家企業註冊地的分佈上，上海獨佔鰲頭，共有10家企業，廣東、江蘇、北京各有8家企業，浙江四家；此外，湖北、福建、山東各二家，天津、安徽、黑龍江、四川、湖南、陝西各1家。

券商稱，受科創板啟動吸引，部分原本計畫赴港上市的新經濟公司選擇改道進軍科創板。

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